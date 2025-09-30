CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı'nın tek liste ile gittiği 39. Olağan Genel Kurulu'nda Volkan Akgüngör, oy birliğiyle başkan seçildi. Akgüngör, CHP'nin Türkiye'nin umudu olduğunu söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı'nın 39. Olağan Genel Kurulu’nda tek liste ile seçime giren Volkan Akgüngör, oy birliği ile Merkez İlçe Başkanı oldu.

Kongreye çok sayıda partili ve belediye başkanı katıldı.

418 delegeden 329’unun oy kullandığı, 317 oyun geçerli sayıldığı kongrenin divan başkanlığının CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan yaptı.

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan, seçim sonrası yaşanan sürece dikkat çekerek, içinde bulunulan dönemin direnenlerin dönemi olduğunu ifade ederek, "Bu dönem mücadele edenlerin, pes etmeyenlerin dönemi” dedi.

Yeni İlçe Başkanı Volkan Akgüngör ise kongrede yaptığı konuşmada, CHP’nin Türkiye’nin umudu olduğunu kaydetti. "Bugün burada sadece bir kongreyi gerçekleştirmiyoruz; partimizin geleceğine dair yolumuzu çiziyor, Edirne’nin yarınlarını ve Türkiye’nin aydınlık ufkunu birlikte inşa ediyoruz" diyen Akgüngör, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, cesareti, samimiyeti ve halkımızla kurduğu gönül bağıyla milyonlara umut olmuştur. CHP, onun liderliğinde yeniden halkın partisi ve Türkiye’nin umudu haline gelmiştir” diyerek, Edirne’den bu yürüyüşe güç katacaklarını ve partiyi iktidara taşımakta kararlı olduklarını kaydetti.

Volkan Akgüngör başkanlığındaki yeni yönetimde; Gülay Ayaz, Arif Canıdar, Gökalp Ceylan, Fevzi Demir, Mustafa Dirik, Yusuf Dobranyalı, Alpcan Dublen, Kamile Sacide Edirne, Aycan Gülseven, Batuhan Haliloğlu, Mehmet Hançerler, Mehmet Koşan, Yağızcan Ocak, Bahar Sarıbaşak, Pelin Sarvanlardan ve Ece Üregenci seçilirken, ayrıca 104 il delegesi de belirlenmiş oldu.