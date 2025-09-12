CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 12 Eylül 1980 darbesinin 45. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, darbenin demokrasiye ve halka ağır bedeller ödettiğini belirterek, “Bu karanlık günleri unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.BURSA (İGFA)- CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 12 Eylül darbesinin 45. yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı.

Darbenin siyasal partileri kapatarak, yüzbinlerce kişiyi gözaltına alarak, işkence ve idamlarla demokrasiye ağır darbe vurduğunu belirten Başkan Yeşiltaş, “Darbeciler, CHP’yi kapatarak milletin iradesine zincir vurdu. Ancak bu değerler bu topraklardan silinemedi. Bizler, demokrasi mücadelesinin mirasçılarıyız” dedi.

Yeşiltaş, hukukun yok sayılması, yargının siyasallaşması ve halk iradesinin gasp edilmesinin darbelerden farkı olmadığını ifade ederek, “AK Parti’nin otoriter anlayışı, 12 Eylül zihniyetinden farklı değil. CHP, darbelerle ve baskıcı yönetimlerle mücadelenin adresidir” diye konuştu.

Demokrasi şehitlerini saygıyla anan Başkan Yeşiltaş, mesajında, “Türkiye’yi asla darbeler dönemine döndürmeyeceğiz. Demokrasimizi daha güçlü, özgür ve adil bir geleceğe taşıyacağız. Yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlük!” ifadelerini kullandı.