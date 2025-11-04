MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında 'Hayırlı Günler Komşum' ve 'Derdin Derdimizdir' kampanyalarını duyurdu. Gazze'deki soykırıma tepki gösteren Bahçeli, 'İsrail ateşkes kararını çiğnedi, 254 masum katledildi' diyerek 'Siyonist eşkıyalık' suçlamasıyla uluslararası adalet çağrısı yaptı.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' temasıyla düzenlenen bölge toplantılarını değerlendiren Bahçeli, parti teşkilatlarının yeni dönemde 'halkla doğrudan temas' çalışmalarına hız vereceğini duyurdu.

Bahçeli, 9 Ağustos - 27 Eylül tarihleri arasında 9 bölgede yapılan teşkilat buluşmalarının ardından, 'Hayırlı Günler Komşum' ve 'Derdin Derdimizdir' kampanyalarıyla yeni bir sürece geçtiklerini belirterek, 'Dertleri bileceğiz, yüreklere gireceğiz. Her kapı çalınacak, her gönül kazanılacak. MHP, milletin derdiyle dertlenmeye, vatandaşın sesi olmaya devam edecektir' dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİ

Terörle mücadele konusuna da değinen Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın hedefinin 'terörden arınmış huzurlu bir Türkiye' olduğunu vurguladı. PKK'nın çekildiğini açıklaması kayda değer, ancak SDG/YPG yapılanmaları milli güvenliğimiz açısından ciddi bir tehdit olduğunu ifade eden Bahçeli, 'Türkiye'nin bekasına yönelik hiçbir oluşuma izin verilmeyecektir' dedi.

Bahçeli, ayrıca TBMM'de kurulacak bir komisyonun İmralı'da terör örgütü elebaşıyla görüşmesi önerisinde bulunduğunu anımsatarak, MHP olarak bu süreçte yer almaya hazır olduklarını kaydetti.

GAZZE İÇİN SERT TEPKİ: 'SİYONİST EŞKIYALIK'

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da sert sözlerle tepki gösteren Bahçeli, ateşkes kararına rağmen 254 masumun katledildiğini belirterek, 'İsrail, insanlık dışı bir soykırıma imza atmıştır. Bu siyonist eşkıyalık, uluslararası hukuk önünde yargılanmalıdır. Türkiye, bağımsız Filistin Devleti'nin yanındadır' dedi.

Bahçeli ayrıca Sudan'daki katliamları da kınayarak, dünyada artan çatışmaların 'ahlak ve vicdan erozyonunun sonucu' olduğunu ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın 'Türkiye sevdasının kalesi' olduğunu vurgulayan Bahçeli, ittifakta çatlak iddialarını ise reddetti. 'Dedikodulara eyvallah etmeyiz' diyen Bahçeli, 'Cumhur İttifakı, milli iradenin, kardeşliğin ve dirliğin sarsılmaz adresidir.' diye konuştu.

CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partiyi 'batı başkentlerine sürüklenen işbirlikçi bir güruh' olarak nitelendirdi.

ABD'YE TEPKİ: 'HAD BİLMEYENLERE İZİN VERMEYİZ'

ABD Büyükelçisi'nin Türkiye-İsrail ilişkilerine yönelik açıklamalarını 'densizlik' olarak değerlendiren Bahçeli, 'Hiç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Had bilmeyenlere izin vermeyiz'

ifadelerini kullandı.

Bu arada 29 Ekim kutlamalarına ilişkin tartışmalara da değinen Bahçeli, Anıtkabir törenine katılamamasının 'insani bir durum' olduğunu belirterek, 'Çifte standartlıların oyunlarına gelmeyiz' dedi. Konuşmasını 'Huzurlu, güvenli, güçlü Türkiye' vurgusuyla tamamlayan Bahçeli, 'Zafer sabredenlerin, inananlarındır' mesajını verdi.