CGTN, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın biyolojik savaş faaliyetleri yürüten kötü şöhretli 731. Birliği tarafından insanlar üzerinde yapılan dehşet verici deneyleri yeniden gündeme taşıyan '731' adlı Çin yapımı tarihi dram filmi hakkında bir makale yayımladı. Makale ayrıca birliğin işlediği suçlara dair yeni ortaya çıkan kanıtlara ışık tutuyor ve Çin halkının umutsuzluk karşısında sarsılmayan direncini gözler önüne seriyor.Globe Newswire / PEKİN (İGFA) - II. Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın biyolojik savaş faaliyetleri yürüten kötü şöhretli 731. Birliği tarafından insanlar üzerinde yapılan dehşet verici deneyleri yeniden gündeme taşıyan “731” adlı Çin yapımı tarihî dram filminin prömiyeri 18 eylülde dünya genelinde yapılacak.

Yönetmenliğini Zhao Linshan’ın üstlendiği film, hapsedildikten sonra sağlık kontrollerinde ve hastalık önleme araştırmalarında iş birliği yapmaları karşılığında özgürlük vaadiyle kandırılan yerel satıcı Wang Yongzhang ve diğerlerinin hikâyesini anlatıyor.

Ancak özgürlük yerine donma testleri, gazlara maruz bırakma ve dirikesim (viviseksiyon) dâhil olmak üzere işgalci Japon kuvvetlerinin yaptığı acımasız tıbbi deneylerin kurbanı oldular.

Çok gizli bir biyolojik ve kimyasal savaş araştırma üssü olan 731. Birlik, Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang Eyaleti’nin başkenti Harbin’de kuruldu. II. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Çin ve Güneydoğu Asya’daki biyolojik savaş faaliyetlerinin merkezi olarak hizmet etti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin Halkla İlişkiler Merkezi tarafından yakın zamanda gizliliği kaldırılan belgeler, 731. Birliğin sürekli insan deneyleri yaptığını, enfeksiyon oranını hesaplamak ve patojenlerin “kalitesini” ölçmek amacıyla patojen taşıyan top mermileriyle yüzlerce Çinliyi hedef aldığını gün ışığına çıkarıyor.

Belgeler aynı zamanda birliğin Sovyetler Birliği’ne biyolojik saldırı düzenlemeye yönelik gizli planını da gözler önüne seriyor.

Filmin tarih danışmanı ve Japon İmparatorluk Ordusu’nun 731. Birliği Tarafından İşlenen Suçlara Dair Kanıtlar Sergi Salonu başkanı Jin Chengmin “Bu, asla unutulmaması gereken tarihî bir olay.” şeklinde konuştu.

Jin “Film, işgalci Japon ordusunun işlediği insanlık dışı vahşetleri sıradan sivillerin gözünden aktarırken aynı zamanda Çin halkının umutsuzluk karşısında sarsılmayan direniş ruhunu da öne çıkarıyor.” diye ekledi. "Film, barışı korumaya yönelik güçlü bir hatırlatıcı görevi görüyor."

Bu yıl, Çin Halkı’nın Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı’ndaki zaferinin ve Dünya Anti-Faşist Savaşı’nın 80. yıl dönümü.

Filmin ilk gösterim tarihi de, 1931’de Japonya'nın 14 yıl sürecek Çin işgalinin başlangıcı olan 18 Eylül Olayı’nın yıl dönümüne denk geliyor.

Savaş sırasında Çin hem askerî hem de sivil olmak üzere 35 milyondan fazla kayıp verirken, Japon birlikleri tüm dünyaca kınanan sayısız iğrenç suç işledi.