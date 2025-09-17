Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin müze ve tesisleri, Kayseri’de gerçekleşen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde ziyaretçiler ile doldu taştı.KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilerek 20 ilde gerçekleşen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri durağı büyük bir coşkuya ortak oldu. İlgi gören festival tamamlanırken, Büyükşehir Belediyesi’nin programa göre ziyaretçilere ev sahipliği yaptığı müze ve tesisleri, on binlerce ziyaretçiyi konuk etti.

Kayseri Kalesi’ne 12 Binden Fazla, Hunat Kültür Sanat Merkezi’ne 6 Binden Fazla Ziyaretçi

6-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali'nde, Kayseri Kültür Yolu’nun en önemli duraklarından biri olan Kayseri Kalesi'ni 12 bin 380 kişi ziyaret ederken, yine Kayseri Kültür Yolu merkezlerinden Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi'ne ise 6 bin 768 kişi ziyarette bulundu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzelere de yoğun ilgi oldu. Festival nedeniyle ücretsiz olan müzelere ziyaretçi akını yaşandı. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesine bağlı Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Koramaz Vadisi Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi gibi müzelere bir haftalık festival sürecinde toplam 10 bin 546 ziyaretçi geldi.