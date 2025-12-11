Keşan Berberler ve Kuaförler Odası, 59. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlediği Geleneksel Dayanışma Yemeği'nde üyeler ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Yemekte ayrıca SMA hastası Melek Çoruh için bağış toplandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Berberler ve Kuaförler Odası'nın 59. kuruluş yıldönümü, Byberk Event Restaurant'ta düzenlenen Geleneksel Dayanışma Yemeği ile kutlandı. Etkinliğe Keşan'dan ve çevre illerden çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve oda başkanı katıldı.

Yemekte ilk olarak konuşan Oda Başkanı Mutlu Gezer, birlik ve dayanışmanın önemine değinerek, 'Odamızın 59. yılını kutlamak için toplandık. Katılım gösteren tüm üyelerimize ve misafirlerimize teşekkür ederim. Amacımız, odamızı ve sektörümüzü en iyi yerlere taşımak' dedi. Daha sonra söz alan Edirne Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, 'Türkiye'de esnaf ve sanatkar tamamen kendi emeğiyle üretim yapıyor, istihdam sağlıyor ve devlete katkıda bulunuyor. Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Gecenin hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş ise sektördeki vergi mükellefiyeti, çırak teşvikleri ve destekler konusundaki güncel gelişmeleri aktararak, 'Esnaf ve sanatkarımızın haklarını korumak ve desteklemek için yürüttüğümüz çalışmalar önümüzdeki yıl somut sonuçlar verecek. Bu birlik ve beraberlik gecesinin sektörümüze ve Keşan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Yemekte ayrıca Keşanlı SMA hastası Melek Çoruh için bir bağış standı açılırken, Oda Başkanı Mutlu Gezer'in doğum günü de kutlandı.

Etkinlik, müzik ve hediye çekilişiyle sona erdi.