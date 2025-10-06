Türkiye Triatlon Federasyonu ve Ayvalık Belediyesinin katkılarıyla '2025 Ayvalık Triatlonu Türkiye Kupası Yaş Grupları Puanlı ve Elit, Genç, Yıldız, M3, Paratriatlon Türkiye Finalleri'ni gerçekleştirildi.

ORDU (İGFA) - 4-5 Ekim tarihleri arasında Ayvalık'ta yapılan ve 500 sporcunun katıldığı finallerde kıyasıya mücadele ile geçti.

Sırasıyla yüzme, bisiklet ve koşu branşlarında yarışan sporculardan Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Milli Sporcusu Yusuf Efe Gündüz, altın madalyanın sahibi oldu.

Yine Milli Sporcu Selinay Tuğçe Kır ise Elit Kadınlar Kategorisi'nde ikinciliği elde ederek gümüş madalya kazandı. Toplamda 47 grupta kazananların olduğu finalde kazananlar kürsüye çıkarak madalyalarına kavuştu.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Milli Sporcusu Yusuf Efe Gündüz, 25 Ekim tarihinde Alanya'da yapılacak olan Euro Cup'da Milli Takım adına ülkemizi temsil edecek.