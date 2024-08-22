Geçtiğimiz sezonlarda Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi temsil eden yarış pilotu Cem Bölükbaşı, ünlü dayanıklılık serilerinden Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda dördüncü yarışına çıkacak.İSTANBUL (İGFA)  - Espordaki başarılarının ardından, Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, 2024 yılında ünlü dayanıklılık serisi Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda (ELMS) yarışıyor. ELMS, 4 saat süren yarışlarıyla pilotları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayarak çıtayı üst seviyeye çıkarıyor.

Bölükbaşı, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla dördüncü yarışına, Belçika’daki Spa - Francorchamps’da çıkacak. Zorlu virajlarıyla ünlü pistte Bölükbaşı, takım arkadaşlarıyla podyum mücadelesi verecek.

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ELMS Spa yarışı, pazar günü 12.30’da başlayacak

Kaynak: igf