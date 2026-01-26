Mustafa Bezbaş, artan maliyetler, su sorunu ve TMO'nun alım politikaları nedeniyle çeltik üreticilerinin ciddi bir ekonomik çıkmazda olduğunu belirterek yetkililere ve kamuoyuna çağrıda bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mustafa Bezbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla çeltik üreticilerinin yaşadığı ekonomik ve yapısal sorunları gündeme taşıdı. Üretim sürecinin uzun ve zahmetli olduğuna dikkat çeken Mustafa Bezbaş, çeltiğin 'yemesi beş dakika, üretmesi ise 130 ila 150 gün süren' bir ürün olduğunu vurguladı. Bezbaş, yüksek tarla kiraları, artan su ve elektrik faturaları, dönemsel su yokluğu, ithalat baskısı ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım konusunda geç devreye girmesinin üreticiyi zor durumda bıraktığını ifade etti.

'ÇELTİK ÜRETİCİSİ KAN AĞLIYOR'

Edirne'nin Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Bezbaş, üreticilerin yaşadığı sorunların yalnızca çiftçileri değil, bölge ekonomisinin tamamını etkilediğini söyledi. Üreticilerin pirinci bekledikleri fiyata satamadığını belirten Süleyman Bezbaş, artan enflasyonla birlikte mazot, gübre, ilaç, sulama ve tarla icar bedellerinin üretimi sürdürülemez hale getirdiğini dile getirdi.

TMO'YA PROVEZE ÇAĞRISI

Çeltik üretiminin devamı için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Bezbaş, Edirne'de yaygın olarak yetiştirilen ve yüksek verimiyle bilinen Proveze çeşidi pirincin de TMO alım kapsamına alınması gerektiğini söyledi. Bezbaş, kamuoyu, sivil toplum kuruluşları, tarım örgütleri ve basına çağrıda bulunarak, 'Edirne ekonomisinin temel direklerinden biri olan çeltik üreticileri yalnız bırakılmamalıdır' ifadelerini kullandı. Üreticilerin sorunlarına çözüm bulunmaması halinde bölgedeki tarımsal üretimin ciddi risk altına gireceği uyarısı yapılırken, gözler yetkililerin atacağı adımlara çevrildi.