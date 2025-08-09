Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (BURFOD) iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen ÇEK 3 Mart Eğitim Kurumları Ulusal Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı.BURSA (İGFA) - Öğretmenlerin sanatsal yönlerini ortaya koymalarını ve toplumsal duyarlılıklarını fotoğraf yoluyla ifade etmelerini amaçlayan ÇEK 3 Mart Eğitim Kurumları Ulusal Fotoğraf Yarışmasının başvuruları başladı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (BURFOD) iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın konusu, “Öğretmenin Kadrajından Yaşam” olarak belirlendi.

Yarışma, öğretmenlerin yalnızca sınıf ortamında değil, yaşamın her alanında fark yaratan bireyler olduklarını vurgularken, aynı zamanda sanatsal üretimlerine alan açmayı hedefliyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmanın teması “Serbest” olarak duyuruldu. Tema kapsamında, öğretmenlerin eğitimi, doğayı, insanı, kültürü, dayanışmayı ve umudu fotoğraf kareleri aracılığıyla nasıl yorumladıkları belgelenmiş olacak.

Eğitimci kimliğiyle yakalanan her bir kare, yalnızca bir görüntü değil, aynı zamanda güçlü bir mesaj ve toplumsal hafızaya bırakılan bir iz niteliği taşıyor.

Yarışmaya, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel okullarda görev yapan öğretmenler ile üniversitelerde görev yapan öğretim görevlileri katılabiliyor.

Fotoğraf yarışması, dijital (sayısal) formatta ve renkli fotoğraf kategorisinde düzenleniyor ve katılımcılar en fazla 4 adet sayısal renkli eserle başvurabiliyor.

Tüm fotoğrafların, Türkiye sınırları içerisinde ve 2024 – 2025 yılları arasında çekilmiş olması gerekiyor.

Yarışmaya, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun sitesinden başvuruluyor.