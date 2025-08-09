Spordan ilham alan marka, 2024’te küresel perakende satışlarda 2,5 milyar dolara ulaştı.İNGİLTERE (İGFA) - USPA Global, bugün yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği’nin (United States Polo Association – USPA) resmi markası olan U.S. Polo Assn.’ın, License Global dergisinin 2025 yılı “En İyi Küresel Lisansörler” listesinde bir kez daha ilk 25’te yer aldığını ve bu prestijli listede 1 numaralı spor markası olarak sıralandığını duyurdu. Dünyanın en büyük spor ve giyim lisansörlerinden biri olarak kabul edilen U.S. Polo Assn., NFL Oyuncular Birliği, Formula 1 ve PGA Tour gibi önde gelen spor markalarıyla birlikte genel sıralamada 23. sıradaki yerini koruyor.

U.S. Polo Assn.’ın polo sporuyla kurduğu özgün bağ, dünya çapında genç tüketiciler ve sporseverler arasında yankı uyandırmaya devam ediyor. Bu bağ, markanın üst üste üç yıldır “En İyi Küresel Lisansörler” listesinde ilk 25’te yer almasına ve 1 numaralı spor markası seçilmesine katkı sağladı. Markanın bu yılki güçlü sıralaması, 2024 yılında elde ettiği 2,5 milyar dolarlık rekor küresel perakende satışlara dayanıyor. U.S. Polo Assn.’ın küresel varlığı; 190’dan fazla ülkede faaliyet gösteren 1.100’ün üzerinde mağaza, binlerce ek satış noktası, 12 milyondan fazla sosyal medya takipçisi ve 20 dilde yayın yapan 50’den fazla e-ticaret sitesini kapsıyor.

USPA Global Başkanı ve CEO’su J. Michael Prince, “License Global’in ‘En İyi Lisansörler’ listesinde 23. sırada yer alırken aynı zamanda 1 numaralı spor markası olmak, küresel marka stratejimizin, USPA Global ekibimizin ve dünya çapındaki stratejik ortaklarımızın özverili çalışmalarının güçlü bir göstergesidir. Spor ve modanın en ikonik isimleriyle birlikte anılmak, spor, stil ve dünya genelindeki tüketicilerle kurduğumuz gerçek bağın bir teyididir,” dedi.

License Global’in “En İyi Küresel Lisansörler” listesi, eğlenceden spora, yiyecek ve içecekten kurumsal markalara, modadan sanata ve tasarıma kadar tüm büyük sektörlerdeki lisanslı ürünlerin perakende satışlarını dikkate alan yıllık bir araştırma ile belirleniyor ve “lisans devlerinin en seçkinleri” olarak görülüyor.

USPA Global Küresel Lisanslama ve İş Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Molly Robbins, “U.S. Polo Assn.’ın bu yıl License Global listesinde 1 numaralı spor markası olarak tanınması, stratejik küresel ortaklarımızla kurduğumuz güvene dayalı ilişkilerin doğrudan bir yansımasıdır. İş birliğine dayalı büyüme, ürün mükemmelliği ve tutarlı marka hikâyesi anlatımına odaklanmamız, ivmemizi artırmaya ve dünya genelinde uzun vadeli başarımızı pekiştirmeye devam ediyor,” dedi.

Listeye dâhil olmak için her marka veya kurum, dünya genelindeki lisanslı ürün satış rakamlarını sunmak zorunda. Ayrıca License Global editörleri, sektör kaynaklarına, yıllık raporlara ve finansal belgelere danışarak bağımsız inceleme ve doğrulama yapıyor. Dünyanın en büyük markası, 62 milyar dolarlık perakende satışıyla The Walt Disney Company olmaya devam ederken; dördüncü sıradaki NBC Universal 17 milyar dolar, altıncı sıradaki Warner Bros. Discovery ise 15 milyar dolarlık satış rakamına sahip.

Prince sözlerine şöyle devam etti: “Geleceğe baktığımda, U.S. Polo Assn.’ın küresel büyüme potansiyeli konusunda son derece iyimserim. Yakın gelecekte 3 milyar doları aşan satış rakamlarına ulaşmayı ve hem mevcut bölgelerde hem de heyecan verici yeni pazarlarda daha fazla mağaza açmayı hedefliyoruz.”

U.S. Polo Assn. ve USPA Global Hakkında

U.S. Polo Assn., Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük polo kulüpleri ve oyuncuları birliği olan, 1890 yılında kurulan ve merkezi Florida, Wellington’daki USPA Ulusal Polo Merkezi’nde bulunan United States Polo Association’ın (USPA) resmi markasıdır. Bu yıl U.S. Polo Assn., USPA ile birlikte 135 yıllık spor mirasını kutluyor. Milyarlarca dolarlık küresel ölçekte varlık gösteren U.S. Polo Assn., 1.100’ün üzerinde mağazası ve binlerce ek satış noktasıyla 190’dan fazla ülkede erkek, kadın ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı sunuyor. ABD’de ESPN ve Hindistan’da Star Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar sayesinde, U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen polo şampiyonaları, ilk kez milyonlarca sporsevere ulaşıyor.

U.S. Polo Assn., License Global’e göre NFL, NBA ve MLB gibi markalarla birlikte dünyanın en iyi spor lisansörlerinden biri olarak gösteriliyor. Spor esintili marka, küresel ve dijital büyümedeki başarısıyla uluslararası ödüllere layık görülüyor. Ayrıca Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ gibi saygın dergilerde; Yahoo Finance ve Bloomberg gibi önemli medya kuruluşlarında yer aldı.

Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edebilir, @uspoloassn hesabını takip edebilirsiniz.

USPA Global, USPA’nın bir yan kuruluşu olup, küresel çapta milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yönetmektedir. Yan kuruluşu Global Polo Entertainment (GPE) aracılığıyla spor ve yaşam tarzı içerikleri sunan Global Polo TV’yi de işletmektedir. Daha fazla spor içeriği için globalpolo.com adresini ziyaret edin.