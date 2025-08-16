Kocaeli’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde aradan geçen 3 yılda yaşanan değişim havadan görüntülendi. Eski binaların yerinde yükselen düzenli ve sağlam yeni binaların görüntüsü, yaşanan değişimin boyutlarını çarpıcı şekilde ortaya koydu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi’nin 26.yıldönümünde en büyük hedefledinin olası bir depremde tek bir binanın bile yıkılmayacağı dirençli bir şehir inşa etmek olduğunu açıkladı. Bu anlamda son 20 yılda şehrimizde 50 bin rezerv bina üretildiğini, kentsel dönüşüm çalışmalarının da hız kazandığını kaydetti. Kocaeli’de halen 15 ayrı noktada da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ederken, en büyük proje olan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde de 3 yıl sonra ortaya çıkan görüntü, bu çalışmaların şehre neler kattığını, dirençli şehir dışında, şehrin görüntüsünü nasıl değiştirdiğini de gözler önüne serdi.

EN BÜYÜK DÖNÜŞÜM PROJESİ

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm çalışmasının yürütüldüğü İzmit Cedit Mahallesi'nin yeni yüzü 3 yıl sonra havadan görüntülendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın girişimleri sonucu TOKİ işbirliği ile hayata geçirilen Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yüzde 80 oranında ilerleme sağlandı. Bu görüntü bile yaşanan değişimi net bir şekilde ortaya koydu. İnşaatına 2022 yılında başlayan ve toplamda 1.105 daire ile 46 bloktan oluşan proje, 126 bin metrekarelik alanıyla, Türkiye'ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm projesi.

KABA İNŞAATLAR TAMAMLANDI

Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde binaların kaba inşaatı tamamlandı. 43 blokun 40'nın dış cephe kaplamaları ve boyaları yapılırken, geriye kalan 3 blokta dış cephe kaplama çalışmalarına başlandı. Bu bloklarda da çalışmaların kısa sürede tamamlanması ardından da boya ve cam-çerçeve takma işlemlerine başlanması bekleniyor.

ULAŞIM YOLLARI GENİŞLETİLDİ

Cedit Mahallesi'ndeki dönüşüm, yeni fotoğraflarla daha net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Geçmişte, yangın dönemlerinde itfaiyenin bile giremediği darlıktaki sokaklar yerini geniş yollara bırakırken, kot farkından dolayı da binalar yatay mimari seviyesinde görünüyor. Kentsel dönüşüm noktasında Türkiye'ye örnek olmaya aday Cedit Mahallesi'nde konutlar, önümüzdeki yıl hak sahiplerine teslim edilecek.