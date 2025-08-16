Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alzheimer Merkezi, tanı almış vatandaşların hem hastalık sürecini yavaşlatmak hem de yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, terapi ve egzersiz hizmeti veriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Alzheimer Merkezi, hasta ve hasta yakınlarının yaşamına dokunuyor. Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’ndaki eski Vinsan Kampüsü’nde hizmet veren merkezde, Alzheimer ve demans tanısı konulmuş bireyler için psikoterapi, akıl oyunları, psiko-motor aktiviteler, bahçe uğraşları, müzik çalışmaları, fiziksel egzersiz ve el sanatları gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde hasta yakınlarına beslenme eğitimi verilirken tanı almış bireyler de psikolojik destek ve fizyoterapist eşliğinde sporla dolu bir gün yaşadı.

UZMANLARDAN EĞİTİM VE REHBERLİK

Program kapsamında diyetisyen ve psikolog eşliğinde Alzheimer’lı bireylerin yakınlarına özel eğitim düzenlendi. Eğitimde Alzheimer’da beslenmenin önemi, iştahsızlık ve yeme reddi ile baş etme yolları, yutma güçlüğü yaşayan bireyler için beslenme önerileri, günlük sıvı ve beslenme takibinin önemi, besin çeşitliliği, porsiyonlama, yemeğin görsel sunumunun iştaha etkisi, örnek menü planlaması, bakım verenin kendi sağlığını koruma yöntemleri, hastalığın belirtileri ve evreleri ile psikolojik desteğin önemi gibi konular ele alındı. Ayrıca Alzheimer Merkezi tarafından sunulan hizmetler hakkında da detaylı bilgiler paylaşıldı.

FİZYOTERAPİYLE HAREKETLİ GÜNLER

Eğitimin ardından fizyoterapistler eşliğinde Alzheimer’lı bireyler için egzersiz çalışmaları yapıldı. Bu etkinliklerde katılımcıların kas-iskelet sağlığını korumak, hareket kabiliyetini artırmak, yaşam kalitesini iyileştirmek ve sosyal etkileşimlerini güçlendirmek hedeflendi.

BAŞVURU VE BİLGİ İÇİN 153

Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Merkezi’ne başvurular, Kocaeli Üniversitesi Demans Polikliniği’nin değerlendirmesi sonrasında kabul ediliyor. Merkez hem hastalar hem de hasta yakınları için rehber niteliğindeki çalışmalarıyla dikkat çekiyor.