Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 11 Şubat 112 Günü dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek görev başındaki personelin gününü kutladı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Ziyaret sırasında merkezde yürütülen çalışmalar ve çağrı karşılama süreçleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Vali Sözer, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin acil durumlarda vatandaşlara tek numara üzerinden hızlı, etkin ve koordineli hizmet sunarak hayati bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.

'Her çağrı bir hayat anlamı taşır' diyen Vali Sözer, saniyelerle yarışılan anlarda büyük bir dikkat, sabır ve sorumluluk bilinciyle görev yapan personelin özverili çalışmalarının toplumun güvenliği ve huzuru açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Gece gündüz demeden fedakârca çalışan 112 personelinin, kriz anlarında vatandaşın umudu olduğunu belirten Sözer, 'Vatandaşlarımızın en zor anlarında ilk temas noktası olan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarımız, büyük bir özveri ve profesyonellikle görev yapmaktadır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.

Ziyaret sonunda tüm personele görevlerinde başarı ve kolaylıklar dileyen Vali Sözer, 112 hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.