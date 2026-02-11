ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen 'Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası' (ELoGE) ödülünü üçüncü kez üst üste kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Türkiye Belediyeler Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenen törende ödülü Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Reşit Serhat Taşkınsu aldı.

TOPLAM 16 BELEDİYEYE VERİLDİ

40 belediyenin başvuru yaptığı Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası; 10 ilçe ve 6 büyükşehir belediyesi olmak üzere toplam 16 belediyeye verildi.

Ödül; şeffaflık, katılım, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, etik davranış, değişime açık olma, insan hakları, sürdürülebilirlik, sağlam mali yönetim, yetkinlik, verimlilik ve duyarlılık gibi değerlere bağlılığı esas alan 12 ilke ve 97 kriter çerçevesinde değerlendiriliyor.