Çayırova'da bir gelenek haline gelen ve açıldığı günden bu yana on binlerce Çayırovalının ziyaret ettiği 6. Çayırova Kitap Günleri, 27 Ekim'de kapılarını açacak. Kent genelinde birçok noktada gerçekleştirilecek söyleşi ve imza günleri etkinlikleri, Çayırova'yı kitap kokusuyla saracak.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin göreve gelmesiyle birlikte ilçede bir gelenek haline gelen ve yüzbinlerce kitabın Çayırovalılarla buluşmasına olanak sunan Çayırova Kitap Günleri'nin altıncısı, 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

44'ü ulusal, 59'u yerel olmak üzere toplamda 103 yazarın Çayırovalılarla buluşacağı 6. Çayırova Kitap Günleri'nde, söyleşi ve imza etkinlikleri kent genelinde düzenlenecek. Ayrıca, çocuklar için felsefe atölyesi ve vantrolog etkinlikleri yapılacak. Bununla beraber kitap günleri kapsamında Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri düzenlenecek. Ayrıca 6. Çayırova Kitap Günleri kapsamında, Çayırovalı kadınların hazırlayıp sahnelediği Küçük Köy'ün Büyük Kadınları isimli tiyatro oyunu izleyicisiyle buluşacak. 6. Çayırova Kitap Günleri'nin açılışı ise 27 Ekim Pazartesi günü saat 11.30'da düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Kitap Günleri'ni ziyaret etmek isteyenler ise 09.30-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

TOPLAMDA 103 YAZAR

6. Çayırova Kitap Günleri kapsamında, Merve Gülcemal, 28 Ekim Salı günü, Saliha Erdim 29 Ekim Çarşamba Günü, Sertaç Abi 1 Kasım Cumartesi günü ve Nurullah Genç, 2 Kasım Pazar günü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde sevenleriyle bir araya gelecek. Bununla birlikte 27 Ekim Pazartesi günü İdris Koç ve 30 Ekim Perşembe günü Oya Doğan, Akse Kitap Kahve'de okurlarıyla bir araya gelecek. 6. Çayırova Kitap Günleri kapsamında, ilçe genelindeki 14 okulda da söyleşi etkinliği düzenlenecek.

'KÜLTÜRÜN KALBİNDE BULUŞALIM'

6. Çayırova Kitap Günleri etkinliği'ne tüm Çayırovalıları davet eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; 'Kültür-Sanat Şehri Çayırova'da 6. Geleneksel Kitap Günleri başlıyor. Kitapların büyülü dünyasında, bilgiyle ve kültürle dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Söyleşiler, imza günleri ve etkinliklerle bul yıl da Çayırova'mızda büyük bir kültür buluşmasına ev sahipliği yapıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, kitap kokusunun ve kültürün kalbinde buluşmaya davet ediyorum.'