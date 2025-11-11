Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde eğitim alan özel bireyler, Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan Uçak Park Bilim ve Simülasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, hem atölye eğitimi yaptı hem de bilim dolu bir gezide yer aldı.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı özel bireyler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uçak Park Bilim ve Simülasyon Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde eğitim alan özel çocuklar, Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan Uçak Park Bilim ve Simülasyon Merkezi'nde unutulmaz bir gün geçirdi. İlk olarak Merkezde atölye etkinliğine katılan özel bireyler, burada Uçak Park Bilim ve Simülasyon Merkezi yetkilileriyle birlikte gezegen tacı yaptı. Yaptıkları etkinlik sonrasında objektiflere poz veren özel çocuklar daha sonra da Uçak Park'ı gezdi.

İlk olarak Türk Havacılık Tarihi hakkında, Uçak Park yetkililerinden bilgi alan özel bireyler ve aileleri, daha sonrasında simülasyon alanlarında havacılık deneyimlerini öğrendi. Uçak Park Bilim Merkezi'nde bulunan oyun alanlarında, havacılığa dair eğlenceli oyunlar da oynayan özel bireyler, kendileri için bu güzel geziyi hazırlayan öğretmenlerine teşekkür etti.

'YENİ ŞEYLER GÖRMEKTEN MUTLU OLUYORUZ'

Gezi sonrasında açıklamalarda bulunan özel birey velisi Leyla Battal, 'Bir buçuk yılı aşkın süredir Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde eğitim alıyoruz ve çok memnunuz. Uçak Park'ın hep uzağından geçiyorduk. Çok güzel bir gezi oldu bizim için. Burada etkinlikler yaptık, içerideki bütün aparatları inceledi. Böyle yeni şeyleri görmekten dolayı çok memnun oluyoruz. Bu imkanlardan ötürü de Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi'ye ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyoruz' dedi.