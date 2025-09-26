Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü, bilgi evlerindeki velilere yönelik ‘Sağlıklı Beslenme Semineri’ düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerinde eğitim alan Çayırovalı veliler, ‘Sağlıklı Beslenme Semineri’nde bilgilendi. Dün, Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Çetintaş, kent protokolü ve veliler katılım gösterdi.

Sağlıklı Hayat Akademisi Sağlıklı Beslenme ve Fazla Kilo ile Mücadele Semineri’nde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, "Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin, yetişkinlerimizin daha güzel bir hayat yaşaması için üç başlık belirledik. Eğitim, kültür-sanat ve spor. Bizim yaklaşık 6 yıl boyunca yoğunlaştığımız ve çalışmalarımızı yönlendirdiğimiz üç ana başlık. Spor alanı, sağlıklı beslenme noktasında birinci derecede bir etken. Eğitim ve Kültür-Sanat da bu konuda önemli. Biz isteyen velilerimizin eğitim almasına imkan sunuyoruz. Eğitim alanında tüm imkanlarımızı seferber ettik. Spor bana göre sağlıklı yaşamak için en önemli husus" diye konuştu.

“ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte düzenlediğimiz Sağlıklı Beslenme Seminerinde kıymetli velilerimizle bir araya geldik. Her zaman görüş ve önerilerine önem verdiğimiz velilerimizin sağlığı, bizim için en kıymetli hassasiyetlerimizden biridir. Eğitimden kültüre, sanattan spora ve sağlığa kadar her alanda velilerimiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.