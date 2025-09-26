Senaristliğini ve yönetmenliğini Aydın Orak’ın, yapımcılığını ise Aydın Orak ve Fahriye Şentürk’ün üstlendiği, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın başrollerinde yer aldığı ‘Ölü Arının İğnesi’ filminin çekimleri Mersin’de tamamlandı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın bünyesinde çalışmalarını sürdüren Mersin Sinema Ofisi’nin destek sunduğu ‘Ölü Arının İğnesi’ filmi, Mersin Sinema Ofisi’nin destek sunduğu 2. uzun metrajlı film olarak yerini aldı.

‘Ölü Arının İğnesi’ filminin çekimleri için Mersin Sinema Ofisi; ön araştırma aşamasından film yapımına kadar pek çok konuda destek sağladı. Mersin Sinema Ofisi; filmin senaryosunda geçen mekânların araştırılmasından bulunan mekânların izin süreçlerinin kolaylaştırılmasına, lojistik desteklerden filmin hazırlık ve yapım aşamasına kadarki tüm süreçlerinde kolaylaştırıcı bir paydaş oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger de film setini ziyaret etti.

Set ekibi ile bir araya gelen Özdülger, ekiple ve oyuncularla sohbet etti, onlara çekimlerde kolaylıklar diledi. Hem oyuncular hem de set ekibi, hikâyesi Mersin’de geçen filmi çekerken sağlanan kolaylıklar için Mersin Sinema Ofisi’ne teşekkürlerini ve şükranlarını ilettiler.

MERSİN SİNEMA OFİSİ’NİN, FİLM ÇEKİMLERİNE OLAN DESTEĞİ SÜRÜYOR

‘Ölü Arının İğnesi’ filmi, Mersin’in doğal ve kültürel dokusunu sinema aracılığıyla görünür kılarken, şehrin marka değerine de katkı sunuyor. Mersin Sinema Ofisi’nin desteklediği projeler sayesinde kente olan ilgi artarken, turizm ve ekonomi alanlarında da pozitif etkiler gözlemleniyor.

Mersin Sinema Ofisi, üçüncü uzun metrajlı film için kentte mekân keşiflerine başladı. Bu adımlar, Mersin’in bir sinema platosu olarak konumlanmasına yönelik stratejik hedeflerin parçası olarak değerlendiriliyor.

ÖZDÜLGER: “MERSİN SİNEMA OFİSİ, ŞEHRİMİZ ADINA SEKTÖRE ÇOK CİDDİ BİR HİZMET VERİYOR”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin Sinema Ofisi’nin, 2. uzun metrajlı filminin çekimlerinde olduklarından söz ederek, “Gerçekten çok mutluyuz, heyecanlıyız ve gururluyuz. Mersin Sinema Ofisimiz, şehrimiz adına sektöre gerçekten çok ciddi bir hizmet veriyor. Biz bu yola şehrimizin tanıtılması, duyurulması, desteklenmesi, bu güzel şehrin hem doğal ve tarihi güzelliklerinin, hem de insanlarının görünür olmasını sağlamak ve marka değerinin her yerde duyurulmasını hedefleyerek çıkmıştık” dedi.