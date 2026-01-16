Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim eğitimi alan görme engelli özel bireyler, bugün düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na özel programda bir araya geldi. Özel bireylerle bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Özel bireylerimizin azmi bizlere ilham veriyor' dedi.

KOCAELİ (İGFA) -Çayırova'daki özel bireyler için birçok çalışmayı hayata geçiren ve bu noktada ilçeye Fatma Çelik Engelliler Merkezi'ni de kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na özel düzenlenen programda görme engeli olan özel bireylerle bir araya geldi.

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim eğitimi alan özel bireyler, burada Braille alfabesiyle oluşturulan Elif Ba ile Arapça ve Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor. Bugün düzenlenen programda ilk olarak özel bireyleri sınıfında ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, özel bireylerin eğitimlerini yerinde gözlemledi. Daha sonrasında ise Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde bulunan konferans salonunda düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası programına geçildi.

İlk olarak Çayırova'da yaşayan ve Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencisi olan özel birey Kamil Arda Kaya, kendi hayat hikayesini anlattı ve hayatında karşılaştığı zorlukları nasıl aştığını dile getirdi. Merkezde eğitim veren Timur Altıntaş programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Programda bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kursa gelen özel bireyleri azimlerinden dolayı tebrik etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. Engelleri sevgiyle aştıklarını ve özel bireylerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.