Çokuluslu ortaklık yapısına sahip Cargill, Bursa medyasıyla iftar programında buluştu.

BURSA (İGFA) - Çokuluslu ortaklık yapısına sahip Cargill, Bursa medyasıyla iftar programında biraraya geldi. İftara, Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Tarakçıoğlu ile işletme müdürü Cenan Celebci ve üst düzey yöneticileri katıldı.

İftar öncesi açıklama yapan Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Tarakçıoğlu, İznik Gölü'nün çekilmesiyle Cargill'in bir etsinin olmadığını belirterek, 'Cargill olarak İznik Gölü'nden doğrudan ya da dolaylı olarak su çekmiyoruz. İznik Gölü'nde suyun çekilmesinin nedeni yanlış tarım uygulamasıdır. İznik Gölü, son 10 yılda 1,5 kilometre küçüldü. Kamuoyunda göldeki su seviyesinin düşmesinin Cargill'den kaynaklandığı gibi bir algı var. Bilimsel raporlarla işletmemizin İznik Gölü'nden uzak konumu anlaşılmaktadır. Çiftçilerimizle işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Tarımda doğru sulama yapılırsa 1 milyon metreküp suyu geri kazanmak en büyük hedefimiz.' dedi.