Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı kadrolarında istihdam edilmek üzere 100 İş Müfettiş Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri 26 Ocak-6 Şubat 2026 olarak açıklandı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre, 100 İş Müfettiş Yardımcısı alımı için gerçekleştirilecek sınava başvurular 26 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Adaylar başvurularını; e-Devlet Kapısı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım Platformu'ndan ya da doğrudan Kariyer Kapısı internet sitesi (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden gerçekleştirebilecek.

Bakanlık, başvuru şartları ve sınav sürecine ilişkin detayların Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip edilebileceğini bildirdi.