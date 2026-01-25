Gümrüklerde dev operasyon... 1,7 milyar TL'lik yakalama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı kadrolarında istihdam edilmek üzere 100 İş Müfettiş Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri 26 Ocak-6 Şubat 2026 olarak açıklandı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre, 100 İş Müfettiş Yardımcısı alımı için gerçekleştirilecek sınava başvurular 26 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Adaylar başvurularını; e-Devlet Kapısı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım Platformu'ndan ya da doğrudan Kariyer Kapısı internet sitesi (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden gerçekleştirebilecek.

Bakanlık, başvuru şartları ve sınav sürecine ilişkin detayların Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip edilebileceğini bildirdi.

