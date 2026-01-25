Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun öncülüğünde Manisa genelinde sürdürülen toplu ulaşımda yenileme çalışmaları kapsamında, toplu ulaşımda merkez dahil 6 ilçeye hizmet veren araç filosuna 12 yeni araç eklendi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda hizmet kalitesini artırmak, vatandaşların daha konforlu ve hızlı ulaşım sağlamasına yönelik araç filosunu yenilemeye ve güçlendirmeye devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun, toplu ulaşımda modernleşmeye yönelik talimatları doğrultusunda Merkez, Selendi, Akhisar, Soma, Turgutlu ve Salihli ilçelerinde kullanılmak üzere 12 adet toplu taşıma aracı düzenlenen törenle Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine teslim edildi.

Yeni araçlar ilçelerdeki toplu taşıma hizmetlerinde konforu artıracak, sefer sürelerini kısaltacak ve yolcuların bekleme sürelerini kısaltmaya yönelik katkı sağlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun toplu ulaşımın modernizasyonu kapsamında il genelinde daha güvenli ve çağdaş bir toplu ulaşım sistemi oluşturulması hedefleniyor. 2026 yılında da ihtiyaç duyulan güzergahlar üzerine çalışma yapılacağı, toplu ulaşım araçlarının yenilenmesi ve modernleşmesine devam edileceği bildirildi.