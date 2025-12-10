Ordu Büyükşehir Belediyesi, altyapının sorunsuz çalışması, pis kokuların önlenmesi ve yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi için kent genelinde mazgal temizlikleri yaparak tıkanmaya neden olabilecek atıkları tahliye ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da etkili olan yağışlar sebebiyle harekete geçen Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, yağışların taşıdığı atıkların mazgalları tıkama ihtimalini göz önünde bulundurarak çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, yıl boyu rutin olarak sürdürdüğü mazgal temizliklerine artan yağışlar sebebiyle ağırlık verdi.

Birçok noktada çalışan, tıkanmaya neden olabilecek atıkları toplayarak tahliye eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu çalışma ile alt yapının tıkanmasına bağlı oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmeyi hedefliyor.