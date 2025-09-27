Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen futbol turnuvası final maçıyla sona erdi. 32 takımın katıldığı ve Konya Selçukspor’un şampiyon olduğu turnuva gençler arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen futbol turnuvası final maçıyla tamamlandı.

Karatay Mehmet Oktut Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen turnuvada 32 takım şampiyon olabilmek için yeşil sahadaki bütün hünerlerini sergiledi. Konya Selçukspor ile Champions City takımları eleme usulü oynanan turnuvada rakiplerini saf dışı bırakarak final maçında karşı karşıya geldi.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı final maçında şampiyon rakibini 2-0 mağlup etmeyi başaran Konya Selçukspor, bu yıl 5’nci kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu oldu.

Maçı izleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, turnuvada top koşturan 32 takımı ve şampiyon takımı tebrik ederek, “Çalışan Gençlik Meclisi’miz Konya’da çığır açan işler yapıyor. Konya Büyükşehir Belediyemizin şehrin her noktasında çalışan gençliğe, spora, iş hayatına temas edebildiğini görebiliyoruz. Tüm Çalışan Gençlik Meclisi üyesi kardeşlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Kuyucu ve önceki dönem Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural şampiyon takıma ve ikinci olan takıma ödüllerini takdim etti.

Türkiye’de ilk defa Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kurulan Çalışan Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen futbol turnuvası gençlerin arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağladı.