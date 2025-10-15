Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), doğal afetler konusunda ilçe genelinde bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli ÇAK-TİM ekibi son olarak Çayırova Kaymakamlığı personellerine deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlere yönelik bilgilendirmede bulundu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin göreve gelmesiyle birlikte kurulan ve 6 Şubat depremlerinden sonra gerçekleştirdikleri arama kurtarma çalışmalarıyla takdir toplayan ÇAK-TİM, ilçe genelindeki eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim dönemi boyunca ilçedeki okullarda afet farkındalık eğitimi gerçekleştiren ÇAK-TİM, son olarak Çayırova Kaymakamlığı'nda eğitim verdi. Kaymakamlığa bağlı birim müdürleri ve personeller, ÇAK-TİM Lideri Hüseyin Narman'ın anlatımlarıyla, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlere yönelik bilgilendirildi.

'ÇÖK-KAPAN-TUTUN' TEKNİĞİ GÖSTERİLDİ

Konu hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan duyuruda, 'ÇAK-TİM ekibimiz, kaymakamlığımız bünyesindeki müdür ve personellere afet farkındalık eğitimi verdi. Ekibimiz deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlere dair bilgiler verirken, uygulamalı olarak olarak Çök-Kapan-Tutun tekniği gösterildi' denildi. Eğitim, program sonrasında günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.