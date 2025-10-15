Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Pamukkale Üniversitesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Trendyol işbirliğiyle, kadın girişimcilere yönelik 'Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu' projesi kapsamında eğitim programı düzenlendi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Trendyol uzmanları tarafından 'E-Ticaret Platform, Panel ve Satış' konulu eğitim verildi. Kadınların dijital dünyada daha güçlü bir şekilde yer almalarını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kadın Meclisi temsilcileri ve çok sayıda girişimci kadın katıldı.

Programda konuşan Başkan Çavuşoğlu, kadınların üretim ve girişimcilik yolculuğuna katkı sağlayan projelerin her zaman yanında olduklarını belirterek şunları söyledi: 'Kent konseyimizin, kadın meclisimizin emeklerine sağlık. Geldiniz, katıldınız; bu anlamlı hayat yolculuğunuzda sizlere başarılar diliyorum. Hep beraber bu şehrin keyfine ortak olabildiğimiz sürece mutluluğumuz her geçen gün daha da artıyor. Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabildiği, geleceklerine yön verebildiği noktada, neyi yapabileceksek tamamında yanınızdayız. Hiçbir şüpheniz olmasın. Çocuklarınızın, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Bu mutluluğu hep beraber büyüteceğiz.'



'KADINLARIMIZIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZDUR'



Beslenme desteğinden çocuk gelişim merkezlerine, kız öğrenci yurdundan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine kadar birçok sosyal destek çalışmasını da paylaşan Başkan Çavuşoğlu, kadın girişimciliğini güçlendiren bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, 'Kadın girişimcilerimizin dijital dünyada daha güçlü bir yer edinmeleri için atılan bu adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, katılımcılarımıza başarılar diliyorum' dedi.