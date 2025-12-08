Kocaeli Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu Gebze Kültür Merkezi birbirinden renkli ve yoğun katılımlı programlara ev sahipliği yaptı. Hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden etkinlikler, ilçe halkından tam not aldı.

KOCAELİ (İGFA) - Hafta sonu düzenlenen 'Harika Kanatlar' çocuk sineması etkinliği büyük ilgi gördü. Aileleriyle birlikte Gebze Kültür Merkezi'ni dolduran çocuklar, sevilen animasyon filmini keyifle izledi. Neşeli anlara sahne olan gösterim sonrasında minik izleyicilerin yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi.

'DEST-İ İZDİVAÇ' TİYATRO OYUNU AYAKTA ALKIŞLANDI

Yetişkinlere yönelik tiyatro programında sahnelenen 'Dest-i İzdivaç' oyunu ise izleyicilerden tam not aldı. Oyuncuların performansı ve oyunun akıcı kurgusu, salondaki izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Kahkaha dolu anlara sahne olan oyun, kültür-sanat takipçileri tarafından ayakta alkışlandı.

SİNAN YAĞMUR İLE 'ŞEB-İ ARUS' SÖYLEŞİSİ

Hafta sonu programları, yazar ve düşünür Sinan Yağmur'un gerçekleştirdiği 'Şeb-i Arus Gecesi: Mevlana İkliminde Nefes Almak' konulu söyleşiyle sona erdi. Mevlana'nın düşünce dünyasını, sevgi ve hoşgörü anlayışını anlatan Yağmur, katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi. Duygu dolu anlara sahne olan program sonunda Sinan Yağmur, kitaplarını imzalayarak okuyucularla sohbet etti.

GEBZE'DE KÜLTÜR-SANAT HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri, her yaş grubuna hitap eden zengin içerikleriyle ilçe halkının beğenisini toplamaya devam ediyor. Yetkililer, önümüzdeki günlerde de birbirinden farklı programlarla vatandaşları kültür ve sanatla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.