MASKİ Genel Müdürlüğü, Sivas Sarıca'dan getirilen içme suyuyla Kuluncak ve çevre mahallelerin su sıkıntısını giderecek kapsamlı altyapı yatırımını hayata geçirdi. Mahalle muhtarları çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Kuluncak İlçesi'nin uzun yıllardır devam eden su sorununu çözmek için yürüttüğü büyük altyapı çalışmasını tamamladı. Sivas Sarıca'dan getirilen su için 38 bin metre uzunluğunda isale hattı inşa edilirken, ilçenin artık kesintisiz ve güvenli içme suyuna kavuşması hedefleniyor.

Alvar, Bıcır, Sofular ve Sarıca mahalle muhtarları, çalışmanın bölge için tarihi nitelikte olduğunu belirterek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti.

Alvar Mahalle Muhtarı Abbas Dinç, çalışmanın kuraklık nedeniyle artan su sıkıntısını ortadan kaldıracağını belirterek, 'İçme suyumuz hazır su kıvamında. Sofular ve Bıcır mahallelerimiz su bolluğuna yeniden kavuşacak. Bu, Kuluncak için asrın projesi oldu.' dedi. Bıcır Mahalle Muhtarı Hasan Özer, yürütülen altyapı işinin büyüklüğüne dikkat çekerek, 'Şu anda şişe suyu kalitesinde suya kavuşmuş durumdayız. Başkanımız Sami Er'e çok teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Sofular Mahalle Muhtarı Murat Aktaş, yıllardır yaşanan su sıkıntısının bu yatırımla sona ereceğini belirterek, 'Başkanımız her zaman yanımızdaydı, kendisine teşekkür ediyoruz.' dedi.

Sarıca (Gürün) Mahallesi Muhtarı Tekin Boyraz ise projenin yaklaşık 10 bin nüfusu besleyecek kapasitede olduğunu belirterek, 'Büyükşehir bütçesine rağmen bu çapta bir yatırımın yapılması takdire şayan. Ekipler bir yıldır aralıksız sahadaydı.' diye konuştu.