Gürsu Erzurumlular Derneği'nde düzenlenen Türk Halk Müziği gecesi, Erzurumlu sanatçıların türkülerle katılımcılara müzik ziyafeti sunduğu coşkulu bir atmosfere dönüştü. Etkinliğe yoğun ilgi gösterilirken, Dernek Başkanı Sönmez kültürel etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Gürsu Erzurumlular Derneği'nde düzenlenen etkinliğe, derneğin geçmiş dönem başkanları ile çok sayıda üye yoğun ilgi gösterdi. Samimi ve birliktelik dolu bir ortamda gerçekleşen gecede, Erzurum'a özgü türküler alkışlarla karşılandı.

Gürsu Erzurumlular Dernek Başkanı Secahattin Sönmez, yaptığı konuşmada kültürel etkinliklerin önemine vurgu yaparak, 'Bu tür etkinlikler bugüne kadar nasıl devam ettiyse, bugünden sonra da artarak devam edecek. Kültürümüzü yaşatmak ve hemşerilerimizle bir araya gelmek bizim için büyük bir gurur.' dedi.

Program, sanatçıların performansları ve katılımcıların yoğun ilgisiyle geç saatlere kadar sürdü. Erzurum kültürünün yaşatıldığı bu özel gece, katılan herkese keyifli ve anlamlı anlar yaşattı.

Türkü gecesine siyasi parti temsilcileri ve Bursa Erzurumlular Federasyonu Genel Başkanı Savaş Albayrak ve yönetimi katıldı.