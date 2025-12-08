İzmir İtfaiyesi personeli sahada özveriyle görev yaparken arkalarında da güçlü bir lojistik destek ekibi onlara güven aşılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mekatronik Şube Müdürlüğü'nün gizli kahramanları 14 kişilik ekiple, tüm itfaiye araçlarının bakım, onarım ve teknik desteğini belediyenin öz kaynaklarıyla sağlıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı bir araç herhangi bir olaya müdahale için yola çıktığında, sadece bir itfaiye ekibi değil görünmeyen bir çok kahraman da o hikayenin bir parçası oluyor.

Olanca hızıyla olay yerine giden itfaiye araçlarının sağlam ve güvenli şekilde çalışmasını sağlayan teknik personel de bu kahramanlar arasında. İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mekatronik Şube Müdürlüğü Atölyesi bu anlamda çok önemli bir rol üstleniyor.

Atölye Formeni Mustafa Okkan ve 14 kişilik ekibi, İzmir İtfaiyesi'nin arkasındaki görünmeyen güç. Onlar, her gün elleri yağ içinde ama yürekleri gururla çarpan işinin ehli ustalar. Kendi ifadeleriyle görevleri, itfaiye araçlarının 'hayatını kurtarmak.'

BELEDİYENİN ÖZ KAYNAKLARI İLE BAKIM

Atölye Formeni Mustafa Okkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı envanterindeki tüm araç, gerecin bakım ve onarımını yaptıklarını söylüyor. İtfaiye araçlarının periyodik bakımlarını düzenli olarak gerçekleştirdiklerini anlatan Okkan, 'Afetlerde sahaya gidip teknik destek veriyoruz. Biz de olağanüstü durumlarda itfaiyecilerle birlikte hareket ediyoruz' dedi. Bu atölyede yapılan her işlem, aslında bir hayatın daha güvence altına alınmasını sağlıyor. Okkan, 'Araçların yazlık, kışlık tüm bakımlarını yapıyoruz. Arızaları gideriyoruz. İtfaiye araçlarının yüzde 91'inin bakımını kendi atölyemizde yapıyoruz. Dışarıya yaptırmak çok maliyetli olurdu. Biz belediyemizin öz kaynaklarıyla bu işi yapıyoruz' diyor.

'ATÖLYEMİZ BU ARAÇLARIN HASTANESİ'

Atölyenin adeta bu araçların hastanesi gibi çalıştığına dikkat çeken Mustafa Okkan, şunları söyledi: 'Onlar insanları kurtarıyor, biz de onların hayatını kurtarıyoruz. Örneğin bir aracın bir kediyi kurtardığı anı görmek bile mutluluk verici. O küçücük canın kurtulduğunu görmek, bütün emeğimize değiyor.'