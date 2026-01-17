Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun çağrısıyla dayanışmayı büyütüyor; vatandaşların kullanmadığı eşyalar bir telefonla alınarak ihtiyaç sahibi ailelere umut oluyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasındaki köprüyü güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kısa süre önce kendi binasında hizmet vermeye başlayan Sevgi Eli'nde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu ile birlikte hemşehrilerine seslendi. Dayanışma rüzgarını büyüttüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, vatandaşların kullanmadığı eşyaları bir telefon ile yerinden alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını duyurdu. Halkın bağışladığı eşyaların başka hayatlara dokunabileceğini ve bir ailenin mutluluk kaynağı olabileceğini belirten Çavuşoğlu, 'Gelin bu mutluluğu hep beraber büyütelim. Mutlu insanların şehrini dayanışarak, el birliği ile güçlendirelim. Halkımızın dayanışmasına her zaman ihtiyacımız var' dedi.



Bir telefon kadar yakın



Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, Başkan Çavuşoğlu'nun çağrıda bulunduğu dayanışmaya katılmak isteyen vatandaşlar için eşya bağışlama sürecini kolaylaştırdı. İhtiyaç sahibi ailelere umut olmak isteyen vatandaşlar, bağışlamak istediği eşyalar için 0 545 378 49 59 numaralı telefondan Sevgi Eli'ni arıyor. Ekipler, verilen adrese giderek vatandaşların kullanmadığı kıyafet, beyaz eşya, mobilya gibi eşyaları teslim alarak Sevgi Eli'ne başvuran ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.



Kamu kaynakları verimli kullanılıyor



Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sevgi Eli, Kasım 2025'te uzun süredir atıl durumda olan Karşıyaka Mahallesi'ndeki nikah sarayının yenilenmesiyle kendi hizmet binasına kavuşmuştu. Başkan Çavuşoğlu, daha önce kiralık binada faaliyet gösteren Sevgi Eli'nin kamu kaynaklarını verimli kullanılmasıyla yeni binasına kavuştuğunu, burada vatandaşlara çok daha güzel ve kaliteli hizmet verileceğini açıklamıştı.