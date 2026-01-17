Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Yörük Çalıştayı'nın 8'incisi, bu yıl 'Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar' temasıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde başladı. Açılış konuşmasını yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yörük kültürünün tarihsel, toplumsal ve çağdaş önemine dikkat çekerek, 'Kara çadır, bu ülkenin vicdanıdır' dedi.

ANTALYA (İGFA) - Geçen yıl çalıştayın ana teması olan 'kara çadır' kavramına değinen Başkan Uysal, kara çadırın bir barınaktan çok daha fazlasını temsil ettiğini belirtti. Yörük kültürünün tarih boyunca ülke kurucu bir rol üstlendiğini vurgulayan Uysal, şunları söyledi:

'Kara çadır, krizlerde en önde olan ama barış zamanında mütevazı biçimde kenara çekilen bir toplum kesimini temsil eder. Oradaki duruştaki asalet, ulviyet ve toplumdaki bütün polemiklerin üzerinde kalan o çatı olma özelliği, kara çadırı değerli ve anlamlı kılar. Kara çadıra söz söyleme hakkını bağışlayan, kara çadırın o durumu, o pozisyonu.'

Uysal, kara çadırın ayrımcılığın karşısında duran bir sağduyu odağı olduğunu ifade ederek, onun toplumsal ve siyasal kutuplaşmaların üzerinde bir denge unsuru olduğunu söyledi. Kara çadırın 'vicdani bir duruş' olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Toroslar'daki kara çadıra yüklediği anlamı hatırlatarak Yörük-Türkmen kültürünün toplumun ortak vicdanı olduğunu dile getirdi.

'EKONOMİDE ACİL TEDBİRLER ALINMALI'

Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Uysal, dünyada sert bir ticaret ve teknoloji rekabeti yaşandığını belirterek Türkiye'nin bu sürecin dışında kalamayacağını söyledi. Rekabetçi bir ekonomik yapının zorunlu hale geldiğini ifade eden Uysal, ihracat potansiyeli yüksek ve teknoloji odaklı sektörler için acil teşvik ve planlamaların gerektiğini vurguladı.

Merkez Bankası bağımsızlığı, bütçe disiplini ve kuvvetler ayrılığı gibi temel ilkelerin anayasal güvence altına alınmasının hayati önemde olduğunu belirten Uysal, yargı bağımsızlığının kamuya güvenin temel şartı olduğunu söyledi.

Ayrıca anayasa tartışmalarında önceliğin ekonomi ve adalet olması gerektiğini de dile getiren Başkan Uysal, şöyle konuştu:

'Anayasa konuşacaksak, ekonomimizi ve toplumumuzu güvenceye alacak konuları konuşmalıyız. Etnik veya siyasi ayrıcalıklar gündemimizde olmamalıdır. Devletin bekası, ülkenin ve toplumun geleceği için yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız, dengeli ve denetleyici şekilde yapılanması esastır. Yargı, adaletin temelidir. Yargı bağımsızlığı, kamuya ve devlet mekanizmasına güvenin yeniden tesis edilmesi için acilen sağlanmalıdır.'

'YASADIŞI GÖÇTE KARARLI OLUNMALI'

Göç konusuna da değinen Uysal, yasal göçe saygı duyulması gerektiğini, ancak yasa dışı göçle mücadelede devletin sınır dışı etme yetkisini etkin biçimde kullanmasının şart olduğunu belirtti. Türkiye'nin toplumsal bütünlüğünü zedeleyecek uygulamalardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Uysal, para karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulamasını da doğru bulmadığını ifade etti. 'Bu tür düzenlemeler ülkemizi kötü paranın hedefi haline getirir. Türkiye'miz kıymetlidir, değerlidir; her şeyimizdir, bugünümüzdür, geleceğimizdir. Edirne'den Hakkari'ye, İzmir'den Van'a, Artvin'den Muğla'ya kadar her insanımız ve her toprak parçamız çok kıymetlidir'dedi.