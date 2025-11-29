Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başladı. MERCEK, her yaştan Mersinli'nin yoğun ilgisiyle büyümeye devam ederken; mesleğini geliştirmek, değiştirmek ya da yeni bir meslek edinmek isteyen vatandaşlar, ilgi alanlarına göre geniş yelpazede sunulan eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

MERSİN (İGFA) - Yeni dönem kayıtlarının başlamasıyla birlikte merkezlerde, şu anda 52 branşta aktif eğitim veriliyor. Programlar yıl boyunca genişletilerek, farklı alanlarda yeni kurslar açılmaya devam ediyor. Bugüne kadar 6 bin 500 kursiyerin eğitimlerden yararlanmış olması, MERCEK'in kentteki mesleki dönüşümde önemli bir rol üstlendiğini gösteriyor. Kurslara olan yoğun talep her yıl artarken, daha fazla kursiyerin mezun edilmesi ve istihdama kazandırılması hedefleniyor.

MERCEK ile mesleğe, Büyükşehir ile istihdama yolculuk

Kursiyerler eğitimlerini tamamladıklarında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar ile mesleki yeterlilik belgelerine sahip oluyor. Bu belgeler, iş başvurularında önemli avantaj sağlayarak istihdama katılım süreçlerini kolaylaştırıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sadece kurs sürecinde değil, kursiyerlerin mezuniyet sonrası iş bulma aşamalarında da onların yanında yer alıyor. Kariyer Merkezi ile yürütülen işbirliği sayesinde mezunlar işverenlerle buluşturularak doğru alanlara yönlendiriliyor ve iş hayatına daha hızlı adım atabiliyor.

Giyim üretim teknolojilerinden mobilya ve kaynakçılığa; bilişim, muhasebe, güzellik ve saç bakımından turizm hizmetlerine kadar birçok alanda verilen eğitimlerde, teorik ve uygulamalı çalışmalar bir arada yürütülüyor. Kursiyerler gerçek iş ortamlarını simüle eden uygulamalarla sektöre hazırlanırken, işverenlerin de ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi hedefleniyor. Turizm, hasta ve yaşlı bakımı gibi iş gücü açığının yüksek olduğu alanlarda özel programlar planlanarak, sektöre doğrudan destek sağlanıyor.

MERCEK; vatandaşların mesleklerini seçme, öğrenme ve istihdama katılma yolculuğunda onları yalnız bırakmayan bir model sunuyor. Kentte mesleki gelişimi destekleyen bu kapsamlı yapı sayesinde, her geçen yıl daha fazla kişi meslek sahibi oluyor ve iş hayatına güçlü bir şekilde adım atıyor.

Ücretsiz kurslara başvurmak isteyenler, mercek.mersin.bel.tr adresinden istedikleri şubeyi seçerek, açılan eğitim programlarına kayıt oluşturabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm Mersinlileri bu gelişim yolculuğuna katılmaya davet ediyor.

Maya: '6 bin 500 kursiyerimizi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz'

MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, yeni dönemde 52 branşta aktif olarak eğitim verildiğini söyledi. Her ay farklı alanlarda eğitim açacaklarını ifade eden Maya, 'Bugüne kadar 6 bin 500 kursiyerimiz, MERCEK'te verilen ücretsiz mesleki eğitimlerden faydalandı. Mesleğini değiştirmek isteyen, yeni meslek edinmek isteyen veya mesleğini geliştirmek isteyen birçok kursiyerimiz bizlere başvurdu ve ilgi alanları doğrultusunda kurslara kayıtları yapıldı. Bu kapsamda 6 bin 500 kursiyerimizi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

'Mezun olan kursiyerlerimizi, işverenlerle de buluşturuyoruz'

Kursiyerlerin, MERCEK'te verilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaların faydasını istihdama katılırken yaşadıklarını söyleyen Maya, 'Mezun olan kursiyerlerimizi, Büyükşehir Kariyer Merkezi ve MERCEK işbirliğinde işverenlerle buluşturuyoruz. Bu alanda da istihdama katılmalarına katkı sağlıyoruz' diye konuştu. Çeşitli alanlarda kursların olduğu MERCEK'e kursiyerlerin yoğun talebi olduğunu sözlerine ekleyen Maya, 'Kursiyerlerin göstermiş olduğu ilginin karşılığında, onlara uygun programlar hazırlıyoruz. Sabah ve öğle gruplarımız var. Önce teori eğitimlerini alıyorlar, sonrasında uygulama eğitimleri ile devam ediyorlar. Bu alanda istihdama katıldıklarında karşılaşabilecekleri her şeyin simülasyonunu da burada görmüş oluyorlar' sözlerine yer verdi.

'Hangi alanda istihdam açığı varsa, o alana yönelik personel eğitimi veriyoruz'

Her geçen yıl başvuru sayısının artarak devam ettiğini ifade eden Maya; sadece kurs açmakla yetinmeyip kursiyerlerin tüm süreçlerinde yanlarında olduklarını belirtti. İşverenlerle de ortak çalışmalar yürüterek, hangi çalışma kolunda işçi açığı varsa bu alanda personel yetiştirmeyi de hedeflediklerini aktaran Maya, 'Kadın ve genç istihdamının artırılmasını hedefliyoruz. Her yıl, bir önceki yıldan daha fazla başvuru alıp daha fazla kişi mezun ediyor ve dolayısıyla daha fazla kişinin istihdama katılmasına bir şekilde vesile oluyoruz. Amacımız sadece kurs açmak değil. Kursiyerlerimiz mezun olduktan sonra da onları yalnız bırakmıyor ve bu yolculukta onlara eşlik ediyoruz. Öte yandan işverenlerle ortak çalışma yürüterek, hangi alanda istihdam açığı varsa o alana yönelik personel yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Turizm, turizmde kat hizmetleri, ön büro, resepsiyonist ve servis elemanı, garson gibi meslek kollarını eğitimlerle destekleyip, bu alana da yönlendirme yapıyoruz' diye konuştu.

'Tüm Mersinlileri bu yolculukta bizimle olmaları için MERCEK'e bekliyoruz'

Başvuru süreci hakkında da bilgi veren Maya, 'Vatandaşlarımız mercek.mersin.bel.tr adresinden, gitmek istedikleri şubeyi seçerek, o şubede açılmış olan kurslara başvurularını yapabilirler. Başvuruların tamamlanmasının ardından, vatandaşlarımızı arayıp ders programını kendilerine sunuyoruz. MERCEK olarak vatandaşlarımızın kendilerini keşfetmelerine, meslek kurslarından mezun olmalarına ve daha sonrasında istihdama katılmalarına kadar tüm bu yolculukta, Büyükşehir Belediyesi olarak onlara eşlik ediyoruz. Tüm Mersinlileri de bu yolculukta bizimle olmaları için, Mercek Meslek Eğitim Merkezlerimize bekliyoruz' ifadelerini kullandı.