Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte yaya güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Sinpaş Aquamall önünde yapılacak yaya üst geçidi imalatı kapsamında Menderes Bulvarı'nda yeni bir çalışma takvimi hayata geçiriliyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli-Aydın yolu Menderes Bulvarı üzerinde Sinpaş Aquamall önünde gerçekleştirilecek yaya üst geçidi imalat çalışmaları nedeniyle bulvar, 1 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar Şehir Merkezi-Aydın istikametinde tamamen trafiğe kapatılacak. 2-3 Aralık tarihlerinde ise Aydın-Şehir Merkezi yönünde sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar kontrollü şerit daraltma uygulaması yapılacak. Çalışmalar süresince sürücüler için alternatif güzergâhlar belirlenirken, bölgede bulunan yönlendirme tabelalarına uyulması gerektiği önemle vurgulandı.



Alternatif güzergâhlar



Şehir merkezinden İzmir istikametine gidecek araçlar, Menderes Bulvarı üzerinden Bozburun Caddesi'ne bağlanarak, 7040 Sokak ve Ahmet Nuri Erikoğlu Caddesi güzergâhını kullanıp yeniden Menderes Bulvarı'na ulaşabilecek.