Balıkesir'in Erdek ilçesi Yukarıyapıcı Göleti'nde kamp yaparken ortadan kaybolan Elif K.'yi arama çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2 Araç, 9 personel ve 2 K9 Arama-Kurtarma Köpeği ile destek verdi. Arama-kurtarma çalışmalarının 25 kilometrelik bir alanda devam ettiği adli vakada Büyükşehir Belediyesi tüm imkânlarını seferber etti.

BALIKESİR (İGFA) - Kapıdağ yarımadasında kamp yaparken sırra kadem basan 34 yaşındaki Elif K.'dan 6 gündür haber alınamıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, ilk andan itibaren Elif K.'nın bulunması için bölgeyi karış karış arıyor. Afad ile koordineli bir şekilde arama-kurtarma çalışmalarına var gücüyle destek veren Büyükşehir Belediyesi, arazi tarama çalışmalarına da katıldı.



BÜYÜKŞEHİR, BÜTÜN ARAZİYİ TARIYOR



Erdek Kapıdağ yarımadasında Yukarıyapıcı Göleti bölgesinde kamp yaparken ortadan kaybolan Elif K.(34) 6 gündür aranıyor. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,1 Boy ve 5 dalgıç personeli, 2 araç, 9 personel ve 2 K9 arama-kurtarma köpeğiyle aramalara destek oldu. Su altı ve su üstü arama kurtarma ekibiyle birlikte, jandarma ve polis ekiplerine de destek veren Büyükşehir Belediyesi bölgede aranmadık yer bırakmadı. Her gün farklı bir bölgede arama-kurtarma çalışmasının sürdüğü vakada Büyükşehir Belediyesi, Elif K.'nın bulunması için arazi taraması gerçekleştiriyor. Arama-kurtarma çalışmalarına 7/24 destek veren Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda personelin yemek ihtiyacını da karşıladı. Aralıksız süren arama-kurtarma çalışmaları için yemek desteği de veren Büyükşehir Belediyesi Elif K. için tüm imkânlarını seferber etti.