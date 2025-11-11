Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Keçiören Belediyesi tarafından İncirli Merkez Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programıyla anıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. Mevlid-i Şerif programının ardından Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk için düzenlenen Mevlid-i Şerif programı, akşam namazının ardından başladı. İncirli Merkez Camii cemaatinin katılımıyla gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Programda duygulu anlar yaşanırken, vatandaşlar bu tür etkinliklerin milli birlik ve beraberliği güçlendirdiğini dile getirerek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti.

Program, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in vatandaşlara lokma ikramıyla sona erdi.