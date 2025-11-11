Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Yenişehir ilçesi Karahacılı Mahallesi'nde üreticilere nar taneleme ve nar sıkma makinesi teslim edildi. Verilen makine sayesinde üreticiler hem iş gücünden hem de zamandan tasarruf ederken, ürün verimliliği ve kalitesi de arttı.

ŞAHUTOĞLU: 'İŞ GÜCÜNÜ AZALTIYOR, ÜRETİCİLERİN KÂR MARJINI ARTIRIYOR'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, makine desteğinin küçük ve orta ölçekli üreticiler için büyük kolaylık sağladığını belirterek, 'Bugüne kadar birçok ekipman dağıttık. Bu proje de küçük ve orta ölçekli üreticilerin kooperatifler aracılığıyla desteklenmesi ve iş gücünün azaltılması hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların bir parçası. Daha önce Toroslar ve Silifke ilçelerimizde nar taneleme makinesi verilmişti. Karahacılı Mahallesi'nde ilk kez bu makineyi teslim ettik. İş gücünü azaltıyor, üreticilerin kâr marjını artırıyor. Böylelikle daha katma değerli ürünler, nar suyu ve nar ekşisi gibi ürünler elde ediyorlar' dedi.