Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilere yapılacak zammın ocak ayına ertelenmesi nedeniyle AKP'ye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine Cumhur İttifakı altında kendi amblemiyle giren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşan yerel seçimlere tüm il ve ilçelerde kendi amblemleri ve adayları ile girebileceklerini ifade eden Destici, AKP'ye "emekli zammı" üzerinden tepki gösterdi.

Doğrudan Cumhur İttifakı'ndaki ortağı AKP'ye seslenen Destici, "Ocak ayını beklemeden emeklimize behemehal bir zam verilmesini, maaş artışlarının yapılmasını arzu ediyoruz" dedi.

Yüksek enflasyondan 'fırsatçı satıcıları' sorumlu tutan Destici, "Burada büyük bir düzensizlik var. Bunun mutlaka önüne geçilmeli ve piyasadaki artışlara dur denilmelidir" diye konuştu.

Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda da bulunan BBP Genel Başkanı Destici, tüm il ve ilçelerinde kendi amblemleri ve adaylarıyla seçime gireceklerini açıkladı.

Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla seçime girmeye hazır olduklarının altını çizen Destici, büyükşehirlerde ittifak yapma durumu oluşursa, parti kurullarınca değerlendireceklerini ifade etti.

FATİH ERBAKAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 3 Ağustos'ta Muğla'da yaptığı konuşmada ittifak ortağı AKP'ye açık çağrıda bulunmuştu.

Konuşmasında Erbakan, "Emeklilerimizin yılbaşını bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de mağdur durumdadırlar. Avrupa'yla kıyaslandığında aradaki uçuk fark net bir şekilde ortada. Emeklimizin durumu neden Avrupa'nın bu kadar altında? Muğla'dan her zaman yaptığımız çağrımızı yineliyoruz. Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli. Gereğinin yarından tezi yok bir an evvel yerine getirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.