Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, akıllı ulaşım ve çevre dostu şehir vizyonunu güçlendiren GAUS Projesi'nin kapanış toplantısını düzenledi.

GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti - Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında yürütülen Gaziantep Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Strateji Planı Projesi'nin (GAUS) kapanış toplantısı düzenlendi.

Program, GAUS Projesi'nin amaçlarını, avantajlarını, yatırımlarını ve sonuçlarını kapsayan kısa video gösterimiyle başladı.

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dışilişkiler Genel Müdürü ve Program Otoritesi Başkanı Burak Aykan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölümü Başkanı Maria Luisa Wyganowski paydaş kurum yöneticileri ve il protokol üyeleri katıldı.

ŞAHİN: KISA SÜRE İÇERİSİNDE ELEKTİRİKLİ OTOBÜSLERİMİZİ HİZMETE ALACAĞIZ

Kapanış toplantısında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAUS Projesi'nin şehrin akıllı ulaşım ve sürdürülebilir hareketlilik vizyonu açısından önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

'Bugün burada hem bu yolculuğu hem de şehrimize kazandırdığımız yeni akıllı ulaşım altyapısını paylaşmak için bir aradayız. Bu projede en büyük gücümüz Ulaştırma Bakanlığımızdır. Elektrikli otobüs filomuz için yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Kısa süre içinde 25 elektrikli otobüsümüzü hizmete alacağız. Bu şehirde yeşil ulaşımı güçlendirmek için güçlü bir irade ortaya koyuyoruz.'

Şehrin hızlı büyümesi ve planlama ihtiyacına dikkat çeken Şahin, 'Gaziantep hızlı büyüyen bir şehir. Deprem, yoğun göç ve iklim etkileri gibi faktörler planlamayı sürekli güncellemeyi gerektiriyor. Bu nedenle ulaşım master planı, iklim master planı gibi çalışmalar hayati önem taşıyor. Akıllı ulaşım altyapısı bu değişime en hızlı şekilde uyum sağlamamızı sağlıyor' diye konuştu.

Şahin, şehirdeki teknik altyapıya ilişkin olarak ise şunları söyledi:

'Akıllı kavşaklar, sensör sistemleri, otopark yönetimi ve trafik izleme altyapısı sayesinde daha güvenli bir şehir inşa ediyoruz. Elektrikli toplu taşıma yatırımları ile karbon salınımını azaltmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar Gaziantep'i daha yaşanabilir bir geleceğe taşıyacak.

SEZİK: GAUS PROJESİ, ŞEHRİMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Gaziantep'in nüfus yapısı, ekonomik potansiyeli ve hareketliliği nedeniyle GAUS Projesi'nin şehir için büyük önem taşıdığını belirterek, 'Gaziantep bugün iki buçuk milyona yaklaşan nüfusuyla, yoğun sanayi üretimiyle, yüz binlerce öğrencisiyle ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan yapısıyla Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden biri. Bu yoğunluk içinde trafik sorunu önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. Bu nedenle GAUS Projesi'ni şehrimiz açısından son derece kıymetli görüyoruz. Bu süreçte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Avrupa Birliği Delegasyonuna ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, projenin Gaziantep'in geleceğine katkı sağlayacağına inanıyorum' diye konuştu.

WYGANOWSKİ: 'GAZİANTEP GELECEĞİ BEKLEYEN DEĞİL, GELECEĞİ İNŞA EDEN BİR ŞEHİR

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölümü Başkanı Maria Luisa Wyganowski, Gaziantep'in akıllı şehir ve hareketlilik alanındaki dönüşümüne destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

GAUS Projesi'nin şehir yaşamını doğrudan iyileştirdiğini aktaran Wyganowski, şunları kaydetti:

'Akıllı erişilebilirlik cihazları, bisiklet ve mikro hareketlilik çözümleri yalnızca birer teknoloji değil, aynı zamanda şehrin yaşam kalitesini yükselten araçlar. Bu modelin Gaziantep'e kazandırılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu çalışmalar kadınlar, çocuklar, yaşlı vatandaşlar ve engelli bireyler için daha kapsayıcı bir şehir oluşturuyor. Kanıta dayalı bu yaklaşım, önümüzdeki on yıl için Gaziantep'in hareketlilik stratejisine önemli bir katkı sağlayacaktır. Gaziantep geleceği bekleyen değil, geleceği inşa eden bir şehir. Bu nedenle gurur duyuyoruz. Avrupa Birliği olarak Gaziantep'in yanında olmaya ve bu dönüşümü desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapanış değil, yeni bir bölümün başlangıcıdır.'

GAUS PROJESİ'NİN BAŞARILI OLMASINDA BAŞKAN ŞAHİN'İN PAYI BÜYÜK!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dışilişkiler Genel Müdürü ve Program Otoritesi Başkanı Burak Aykan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in projeyi yakından takip etmesinin GAUS'un başarısında belirleyici olduğunu belirterek, 'Başkanımızın projeye sahipliği ve süreci en ince ayrıntısına kadar izlemesi bu çalışmaların verimli şekilde ilerlemesini sağladı. Büyükşehir Belediyesi'nin proje ekibi de bilgi, tecrübe ve azimleriyle bu başarıda önemli rol üstlendi' dedi.

PROJE SONUÇLARI SUNUMLARLA PAYLAŞILDI

Program, proje sunumlarıyla devam etti. Otelin toplantı salonunda yapılan sunumda GAUS Projesi'nin teknik çıktıları ve uygulama sonuçları paylaşıldı. Sunumu projenin uzman ekibinden Gabriele Giustiniani, Jaroslaw Kowalski gerçekleştirdi. Projenin kentte ulaşımdan çevreye, güvenlikten veri yönetimine kadar geniş bir alanda önemli kazanımlar sağladığı ifade edildi.

GAUS Projesi'nin kapanış toplantısı, sunumların ardından genel değerlendirmelerin yapılmasıyla sona erdi.

GAUS PROJESİ, KENTİ ÇEVRE DOSTU ÇALIŞMALARLA DONATIYOR

GAUS Projesi kapsamında kent genelinde akıllı ulaşım sistemleri yaygınlaştırıldı. Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla yeni sinyal noktaları ve bisiklet sayaçları kurulurken, şehir içi bisiklet ağının daha güvenli ve takip edilebilir hale getirilmesi hedeflendi.

Kavşaklarda trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla dinamik kavşak yönetim sistemleri ve kesintisiz güç çözümleri devreye alındı. Değişken mesaj sistemleriyle trafik akışı anlık olarak takip edilebilir hale getirildi.

YAYA VE TOPLU TAŞIMA GÜVENLİĞİ ARTIRILDI

TOPLU taşıma kullanıcıları ve yayalar için şehir içine yaya butonları, sayıcılar ve bilgilendirme ekranları eklendi. Bu altyapı, hem geçiş güvenliğini hem de bilgilendirme akışını güçlendirdi.

HAVA KALİTESİ VE ÇEVRESEL VERİLER İZLENİYOR

Proje kapsamında hava kalitesi, trafik yoğunluğu ve meteorolojik değişimleri ölçen sensör altyapısı genişletildi. Bu sistemlerle şehir genelindeki hava durumu ve trafik verilerinin düzenli olarak takip edilmesi sağlandı.

KENT GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ KAMERA SİSTEMLERİ

Trafik düzeni ve park yönetimi için kamera entegrasyonları yapıldı. Hareketli kamera sistemleri ve parkomat destekli izleme noktalarıyla kent güvenliği güçlendirildi. Ayrıca yönlendirme ekranları ve otopark noktalarıyla araç yoğunluğunun belirli bölgelerde kontrol altına alınması amaçlandı.

ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERLE ÇEVRECİ ULAŞIM

Yeşil enerji hedefleri doğrultusunda 12 otobüs şarj istasyonu hizmete alındı ve 25 elektrikli otobüs ulaşım filosuna dahil edildi. Bu araçlar ile şehir içi ulaşımda karbon salınımını azaltmak ve çevre dostu ulaşımı desteklemek hedefleniyor.