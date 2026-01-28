Bursa'da toplu ulaşım, deniz ve raylı sistemler 2025 yılında yoğun bir kullanım gösterdi. Başkan Mustafa Bozbey, 2026 projeleri ve yatırımlarını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURULAŞ'ın 2025 yılı verilerini ve 2026 yılı için planlanan projeleri paylaştığı yılın ilk basın toplantısında, şehirde toplam 315 milyon toplu taşıma yolculuğu gerçekleştiğini açıkladı. Bu yolculukların yaklaşık 210 milyonu otobüslerle, 105 milyonu ise raylı sistemlerle yapıldı.

Başkan Bozbey, 'Gece seferlerimizle, BursaRay ve otobüslerde 108 binin üzerinde yolcumuza hizmet verdik. Öğrencilerimiz 86 milyon indirimli biniş gerçekleştirdi. Öğrenci biletlerinde birçok belediyenin altında kalıyoruz. Bizde öğrenci bileti dörtte bir fiyatında. 1 milyonun üzerinde hemşehrimiz ücretsiz parklanma hizmetinden faydalandı. BUDO ile 710 binin üzerinde, BBBUS ile 1 milyon 720 bin yolcu taşındı' dedi.

OTOBÜS VE RAYLI SİSTEM ENTEGRASYONU GÜÇLENİYOR

BURULAŞ otobüslerinde 134 hatta, özel halk otobüsleri ve alt işletici araçlarla birlikte toplam 402 hatta hizmet verildiğini belirten Bozbey, günlük ortalama 595 bin, aylık 14 milyonu aşkın yolculuk gerçekleştirildiğini aktardı. Başkan, yaş ortalaması 10 olan araç filosuna 42 yeni araç kazandırıldığını, engelsiz ulaşım uygulamalarının yaygınlaştırıldığını ve yapay zekâ destekli şoför takip sistemi ile hizmet güvenliğinin güçlendirildiğini söyledi.

Bozbey, Bursaray ve otobüs hatları arasında entegrasyonu artırmayı hedeflediklerini, T1 ve T2 hatlarına paralel çalışan otobüs seferlerini kademeli olarak azaltacaklarını açıkladı. Ayrıca elektrikli otobüs sayısının artırılacağını ve Otobüs Komuta Kontrol Merkezi'nin kurulacağını belirtti. Karacabey Otogarı-Bursa Terminali arasında 904 numaralı hattın devreye alınarak ilçeler arası erişimin güçlendirileceğini aktardı.

PAYLAŞIMLI BİSİKLET VE ÇEVRECİ ULAŞIM PROJELERİ

Başkan Bozbey, Bursa'da ulaşımı daha çevreci ve entegre hale getirmek amacıyla paylaşımlı bisiklet projesini hayata geçireceklerini ve Bursaray ile mahalle merkezlerinde kurulacak istasyonlarla bisiklet kullanımını artırmayı hedeflediklerini duyurdu.

BBBUS VE FİYAT DENGESİ TARTIŞMASI

BBBUS hatlarında memnuniyet seviyesinin yüzde 98 olduğunu hatırlatan Bozbey, 'BBBUS ile fiyat dengesini sağlıyorduk. Bakanlık şirketi devraldı, ihale yapıldı. Teklifler açıldığında bazı firmaların gideni yüksek, gelişi düşük tutmayı planladığını gördük. Bizim teklifimiz çok aşağıda kaldı. BBBUS otobüslerimizin iki havaalanına da Bursa'dan yolcu taşımaya devam etmesini istiyoruz. Fiyat dengesi bozulacak ve iyi hizmet veren bir kurumu ortadan kaldırmış olacağız. Bu konuda davalar devam edecek' ifadelerini kullandı.