İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden 2025/364 E. sayılı Aziz İhsan Aktaş dosyasının Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşmasına ait görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşıldığını açıkladı.

Açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasında duruşma esnasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, söz konusu fiil ve faillerin tespitine yönelik talimat verildiği kaydedilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna yapılan açıklamada, duruşmaların gizliliğini ihlal eden ve hukuka aykırı paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını vurguladı.