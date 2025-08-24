Bursaspor, 2025-2026 sezonu açılış maçında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 8-0 mağlup etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medyada yaptığı paylaşımla galibiyeti kutlayarak, “Yeşil beyaz sevdalılar, inancımız tam; yeniden zaferlere koşan, tarih yazan şehir olarak hep birlikte sahadayız!” dedi.BURSA (İGFA) - Bursaspor, 2025-2026 futbol sezonu ilk maçında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 8-0’lık farklı bir skorla mağlup ederek sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.
Malatya’daki tarihi galibiyet, yeşil-beyazlı taraftarlar arasında büyük bir coşku ve umut yarattı.
Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımı tebrik etti ve taraftarlara seslendi.
Başkan Bozbey, paylaşımında, “Tebrikler Bursaspor’um! Sezonun ilk maçında gelen farklı galibiyet sadece bir skor değil, hepimizin kalbinde yeniden yanan bir umut oldu. Tribünlerde o eski heyecanları, o unutulmaz günleri tekrar yaşayacağız! Yeşil beyaz sevdalılar, inancımız tam; yeniden zaferlere koşan, tarih yazan şehir olarak hep birlikte sahadayız! O unutulmaz günler geri gelecek… Deplasmana giden taraftarlarımıza teşekkürler; dönüş yolunda kazasız ve sağ salim gelmenizi diliyoruz! Şimdi sıra sizde: YEŞİİİLLL!” ifadelerini kullandı.