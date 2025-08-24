Bursaspor, 2025-2026 sezonu açılış maçında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 8-0 mağlup etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medyada yaptığı paylaşımla galibiyeti kutlayarak, “Yeşil beyaz sevdalılar, inancımız tam; yeniden zaferlere koşan, tarih yazan şehir olarak hep birlikte sahadayız!” dedi.BURSA (İGFA) - Bursaspor, 2025-2026 futbol sezonu ilk maçında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 8-0’lık farklı bir skorla mağlup ederek sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.

Malatya’daki tarihi galibiyet, yeşil-beyazlı taraftarlar arasında büyük bir coşku ve umut yarattı.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımı tebrik etti ve taraftarlara seslendi.

https://twitter.com/mustafabozbey/status/1959631051229221190

Başkan Bozbey, paylaşımında, “Tebrikler Bursaspor’um! Sezonun ilk maçında gelen farklı galibiyet sadece bir skor değil, hepimizin kalbinde yeniden yanan bir umut oldu. Tribünlerde o eski heyecanları, o unutulmaz günleri tekrar yaşayacağız! Yeşil beyaz sevdalılar, inancımız tam; yeniden zaferlere koşan, tarih yazan şehir olarak hep birlikte sahadayız! O unutulmaz günler geri gelecek… Deplasmana giden taraftarlarımıza teşekkürler; dönüş yolunda kazasız ve sağ salim gelmenizi diliyoruz! Şimdi sıra sizde: YEŞİİİLLL!” ifadelerini kullandı.