Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü Masa Tenisi Turnuvası’nda madalyalar sahiplerini buldu. Türkiye’nin çeşitli illerinden 500’e yakın sporcunun katıldığı turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı takdim etti.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü Masa Tenisi Turnuvası, 16-24 Ağustos tarihleri arasında Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda gerçekleştirildi. Turnuvaya Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 500 sporcu katılım gösterdi.

Bir hafta süren organizasyon boyunca minikler, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar olmak üzere kadın-erkek tüm kategorilerde kıyasıya mücadeleler yaşandı.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Ünlüel, Masa Tenisi Federasyonu Genel Sekreteri Alp Bala ve Selçuklu Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Hayırlıoğlu katılarak başarılı sporculara madalyalarını takdim etti.

Final müsabakalarını ardından turnuvanın önemine değinen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, masa tenisinin hem eğlenceli, hem de refleks ve odaklanmayı geliştiren önemli bir spor dalı olduğunu belirterek, "Uluslararası standartlara sahip salonumuzda bu kadar geniş katılımlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Sporcularımızın azmi ve mücadele ruhu bizlere geleceğe dair büyük umut veriyor" dedi.