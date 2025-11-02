TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında evinde Kahramanmaraş İstiklal Spor'u dramatik bir maçta yenen Bursaspor, 90+1'de Muhammet Demir'in kafasıyla 3 puanı kaptı; rakipler puan kaybedince fark 1'e indi.
BURA (İGFA) - Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda taraftar desteğiyle oynanan mücadelede Bursaspor, Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 2-1 yenerek zirve yürüyüşünü sürdürdü.
İlk yarısı golsüz biten maç, ikinci devrede nefes kesti.
İkinci yarının üçüncü dakikasında Bursaspor'dan ilk gol geldi. Korner karambolünde İlhan Depe'nin vuruşu savunmadan sekip ağlara giderek 1-0 öne geçerken, konuk ekip 50. dakikada Muhammet İmre ile eşitliği yakalayarak durumu 1-1 yaptı.
Yeşil beyazlılar 90 dakika sonundaki 7 dakikalık uzatmada Muhammet Demir'in kafa golüyle durumu 2-1 yaparak, galibiyeti getirdi.