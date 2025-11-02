Bunlar da ilginizi çekebilir

Antalya Büyükşehir Belediyesi emeklileri de unutmuyor

Ticaret Bakanlığı: Patates 25 lira değil

İkinci yarının üçüncü dakikasında Bursaspor'dan ilk gol geldi. Korner karambolünde İlhan Depe'nin vuruşu savunmadan sekip ağlara giderek 1-0 öne geçerken, konuk ekip 50. dakikada Muhammet İmre ile eşitliği yakalayarak durumu 1-1 yaptı.

Bursa Büyükşehirli sporcu dünya üçüncüsü oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında evinde Kahramanmaraş İstiklal Spor'u dramatik bir maçta yenen Bursaspor, 90+1'de Muhammet Demir'in kafasıyla 3 puanı kaptı; rakipler puan kaybedince fark 1'e indi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.