47. İstanbul Maratonu'na bu yıl da yöneticileri ve çalışanlarıyla katılan NG Grup, adımlarını, Help Steps uygulaması üzerinden yürütülen ve Spina Bifida ile Hidrosefali tanılı Ahmet Ömür Güven'i ihtiyacı olan cihaza kavuşturacak 'bağış kampanyası' için attı.

İSTANBUL (İGFA) - NG Grup; dünyanın dört bir yanından 100 bini aşkın sporseveri ve iki kıtayı, centilmenlik duygusuyla birleştiren 'Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'na katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da maratona çok sayıda yönetici ve çalışanlarıyla birlikte katılan NG Grup, adımlarını yeniden iyilik için attı.

NG Grup çalışanları, maratonda attıkları her adımı, Help Steps uygulaması üzerinden yürütülen ve Spina Bifida ile Hidrosefali tanılı Ahmet Ömür Güven'i ihtiyacı olan cihaza kavuşturacak 'bağış kampanyası' için attı.

Atılan adım sayılarını günlük olarak kaydeden ve kullanıcılarına adımlarını hesaplayıp puana çevirerek bağışta kullanma imkânını veren bu uygulama ile daha önce Serebral Palsi tanılı Alev Nisa Düz'ün tekerlekli sandalye kampanyasına katkı sağlayan NG Grup çalışanları, bu kez Ahmet Ömür Güven için koştu. Maraton böylece NG Ailesi için yalnızca bir spor organizasyonu değil; iyiliğin, paylaşmanın ve toplumsal dayanışmanın sembolü olurken; her bir adım, bir destek ve umut yaratma fırsatına dönüştü.

Türk atletizmi, uluslararası spor dünyası ve İstanbullular için şölen havası yaratan maraton;15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı önünden başladı ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu önünde son buldu.