Osmanlı'dan günümüze uzanan Bursa'ya özgü tescilli lezzetler arasında yer alan cantık, artık küresel kutlama günleri arasındaki yerini aldı.

BURSA (İGFA) - Sahip olduğu 8500 yıllık tarihi birikimiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve bu sayede çok zengin bir mutfak kültürüne sahip olan Bursa, 35 coğrafi işaret tescil belgeli değeriyle de Anadolu'nun en önemli merkezleri arasında yer alıyor. Gemlik zeytini, Bursa şeftalisi ve Bursa siyah incirinin ardından son olarak Bursa kestane şekerinin de de Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla Bursa, gastronominin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.





BÜYÜKŞEHİR'DEN BURSA CANTIĞINA DESTEK

Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bursa'yı zengin yemek kültürü hikayeleriyle Avrupa'nın ve dünyanın önemli gastronomi rotalarından biri yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bursalı cantık üreticileri tarafından 22 Kasım'ın 'Dünya Cantık Günü' ilan etmesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi de harekete geçerek destek oldu. Bursa'nın sembol mutfak ürünlerinden olan cantığın daha fazla tanınmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Parkı'nda vatandaşlara ücretsiz cantık dağıttı.





'CANTIĞI, TÜRKİYE'YE VE DÜNYAYA TANITMAMIZ GEREKİYOR'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de etkinliğe katılarak Bursa'ya has lezzetlerden olan cantığı ve yanında ayranı, vatandaşlara ve turistlere ikram etti. İlk kez cantığın tadına bakan Uzak Doğulu turistler ise lezzetini çok beğendiklerini dile getirdi. Başkan Bozbey ile hatıra fotoğrafı da çektiren turistler, Bursa'nın huzurlu ve mistik havasına hayran kaldıklarını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde cantık üreticilerinin kendisini ziyaret ettiğini ve 22 Kasım'ın cantık günü olarak ilan edilmesini istediklerini hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Bu güzel düşüncelerinden dolayı ben de kendilerini tebrik ettim. Cantık, Bursa'nın tescilli ürünü. Osmanlı'dan itibaren gelen çok besleyici özelliğe sahip bir ürün ve yemektir. Cantığı, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmamız gerekiyor. 22 Kasım Dünya Cantık Günü ile birlikte cantığı daha geniş kitlelere tanıtacağımıza inanıyorum. Yanında Bursa ayranı da tercih edilmeli. Bursalıları cantığa sahip çıkmaya ve tanıtımına destek olmaya davet ediyoruz' dedi.





BURSA, ZENGİN BİR GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNE SAHİP

Bursa'nın 35 coğrafi işaret tescil belgeli değerinin bulunduğunu ve 4 tanesinin de AB tarafından coğrafi işaret tescili aldığını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, Bursa'nın çok zengin bir gastronomi kültürüne sahip olduğunu dile getirdi. Geleneksel hale getirilen Bursa Gastronomi Festivali'nin her geçen sene daha fazla ilgi gördüğünü anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Bursa gastronomisini tüm Türkiye'nin ve dünyanın bilmesini ve öğrenmesini istiyoruz. Ürün çeşitliliği bakımından çok geniş bir alana hitap edebiliyoruz' diye konuştu.