Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncu alım sınavları tamamlandı. 124 adayın katıldığı sınavı başarıyla geçen adaylar, 01-05 Aralık 2025 tarihleri arasında gerekli evraklarla başvurularını tamamlayacaklar. Belgelerini tamamlayamayanların yerine yedek adaylar davet edilerek kayıt hakkı tanınacak.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'i yıllardır özlemini çektiği şehir tiyatrosuna kavuşturan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde kurulan tiyatro için oyuncu seçmeleri tamamlanıyor. 17-18-19 Kasım tarihlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen oyuncu alım sınavları tamamlandı. Oyuncu adaylarının diksiyon, sahne duruşu, doğaçlama ve rol kabiliyetleri gibi kriterler; kendi disiplinlerinde otorite kabul edilen ustaların yer aldığı Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. 124 adayın katıldığı sınavın sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına https://balikesir.bel.tr/duyurular/balikesir-buyuksehir-belediyesi-sehir-tiyatrosu-oyuncu-alim-sinav-sonuclari-aciklandi internet adresi üzerinden ulaşılacak.

11 KİŞİLİK OYUNCU KADROSU İÇİN SON AŞAMA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Tiyatro Şube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan 'Balıkesir Şehir Tiyatrosu' için alım sınavını kazanan asil adaylar başvuru için gerekli evraklarını 01 Aralık 2025 tarihinden itibaren 05 Aralık 2025 saat 17.00'ye kadar Kızpınar Mh. 19018 Sk. No:1/3 Karesi/Balıkesir adresindeki BALMEK binasına elden teslim edecekler. Bu tarihte başvurmayan aday sayısı kadar yedek aday listeden sırayla davet edilecek. Yedek aday listesindeki erkek ve kadın oyuncu dengesi gözetilecek. 08 Aralık 2025 Pazartesi gününden itibaren 11 oyuncu kadrosu dolana kadar her beş iş gününde davet edilen yedek adaylara kayıt hakkı tanınacak. Yedek adaylara [email protected] mail adresinden ve iletişim bilgileri üzerinden davet yollanacak. İlgili tarihler kapsamında başvurmayan asil veya yedek adaylar, kayıt haklarından feragat etmiş sayılacak.