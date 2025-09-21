Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla yürütülen akıllı şehircilik çalışmalarıyla “Top7 Intelligent Communities (En İyi 7 Akıllı Kent)” unvanına layık görülen Bursa, Akıllı Topluluk Forumu (ICF) süreci kapsamında önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - ICF Kurucu Ortağı John G. Jung, kenti ziyaret ederek teknoloji ve inovasyon ekosistemini yerinde inceledi. Ziyaretin önemli duraklarından biri olan ULUTEK Teknopark, Jung’a Bursa’nın teknolojik altyapısı ve potansiyeli hakkında kapsamlı bir izlenim sundu.

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ve yönetim ekibi tarafından karşılanan Jung, teknoparkta faaliyet gösteren girişimcilerle bir araya geldi. Ziyaret boyunca firmaların geliştirdiği yenilikçi projeler, uluslararası pazarlardaki ihracat başarıları, sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları ve küresel arenaya açılma stratejileri hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Bursa’nın Top7 listesinde yer almasının, kentin teknoloji ve inovasyona verdiği önemin uluslararası bir yansıması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Karagöz, ULUTEK’in modern altyapısı, güçlü akademi-sanayi iş birlikleri ve yüksek patentli girişimcilik performansıyla Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olduğunu belirterek “Akıllı Topluluk Forumu’nun değerlendirme kriterleri olan bağlantı, iş gücü gelişimi, inovasyon, katılım, dijital kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve yapay zekâ, ULUTEK’in misyonuyla birebir örtüşmektedir. ULUTEK olarak girişimcilere sunduğumuz kuluçka ve hızlandırma programlarımız, sürdürülebilirlik ve yeşil teknolojilere odaklanan projelerimizle şehrimizin akıllı şehir yolculuğunda en güçlü destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Karagöz ayrıca, ICF Kurucu Ortağı John G. Jung’un ULUTEK’e gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Jung’un bölgemizdeki çalışmaları yakından görmesi ve girişimcilerimizle bir araya gelmesi bizim için büyük değer taşımaktadır. Bu sürecin Bursa’nın akıllı şehir vizyonuna yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum.” dedi.

“BURSA BİRÇOK REKABETÇİ AVANTAJA SAHİP”

Girişimcilerle yaptığı görüşmeler ve firmaların sunduğu projeleri oldukça önemli bulduğunu ifade eden John G. Jung, Bursa'nın teknoloji ekosisteminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Jung, "Burada olmak benim için büyük bir mutluluk. ULUTEK’teki firmaların projeleri, Bursa’nın teknolojiye ve inovasyona verdiği önemi çok net biçimde ortaya koyuyor. Bursa birçok rekabetçi avantaja sahip ve ismini tüm dünyaya duyurması gerekiyor. Girişimciliğe verilen destek, üniversite-sanayi iş birliği ve sürdürülebilirlik yaklaşımı gerçekten etkileyici." diye konuştu.