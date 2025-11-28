Bursa Nilüfer Belediyesi ve Türk Tıp Tarihi Kurumu iş birliğiyle düzenlenen 'Kentler ve Tıp Tarihi - 2 Bursa Sağlık Tarihi Sempozyumu' başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte, Bursa'nın sağlık geçmişi uzman isimler tarafından ele alındı.

Nilüfer Belediyesi, kentin kültürel belleğine katkı sunan çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Türk Tıp Tarihi Kurumu ile ortaklaşa düzenlenen 'Kentler ve Tıp Tarihi - 2 Bursa Sağlık Tarihi Sempozyumu', Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde başladı.

Sempozyumun açılışına Nilüfer Belediye Başkan Vekili Demirhan Aslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Alpaslan Türkkan, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Sağlık Müzesi Proje Yöneticisi ve sempozyum eş başkanı Op. Dr. Ceyhun İrgil ile Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı ve sempozyum eş başkanı Prof. Dr. Gülten Dinç katıldı.

'MÜZEMİZDE 72 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADIK'

Sempozyumun açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Vekili Demirhan Aslan, tarih ve sağlık alanındaki bu tür akademik çalışmalara destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bursa Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nin önemine değinen Aslan, 'Müzemiz özellikle Cumhuriyet dönemi ve Bursa tıp tarihi alanında önemli bir kaynak oluşturdu. Kurulduğu günden bu yana 72 bin ziyaretçiyi ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Toplum sağlığı alanında böyle bir değerin Nilüfer'de bulunması bizler için çok kıymetli' dedi.

Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülten Dinç ise 'Kentler ve Tıp Tarihi' etkinliklerini iki yılda bir düzenlediklerini belirtti. İlk etkinliğin Gaziantep'te yapıldığını hatırlatan Dinç, 'İkincisini Bursa Sağlık Tarihi Sempozyumu adıyla gerçekleştiriyoruz. Katılımcıların değerli katkılarıyla Bursa'nın sağlık tarihini tüm yönleriyle irdeleyeceğiz' diyerek, iş birliği için Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti.

Sempozyum eş başkanı Op. Dr. Ceyhun İrgil de yaptığı konuşmada özellikle genç katılımcıların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, verimli bir sempozyum temennisinde bulundu.

ÜÇ OTURUMDA 17 SUNUM

Açılış konuşmalarının ardından bilimsel oturumlara geçildi. Toplam üç oturumda 17 sunumun gerçekleştirildiği sempozyumun ilk bölümünde 'Cumhuriyet Öncesi Bursa Sağlık Tarihi', ikinci bölümünde ise 'Cumhuriyet Sonrası Bursa Sağlık Tarihi' konuları ele alındı. Günün son oturumu ise 'Bursalı Hekim ve Eczacıları Anma' başlığıyla gerçekleştirildi.

Sempozyum programı, ikinci günde yapılacak kültürel gezilerle sona erecek. Katılımcılar, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra Gölyazı'da saha incelemelerinde bulunacak.